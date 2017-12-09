Расторгуев присоединился к «Команде Путина»

Москва, 9 декабря. Лидер группы «Любэ» Николая Расторгуев присоединился к движению «Команда Путина» (Putin Team).

«Друзья, 9 декабря, День Героев Отечества, и сегодня я вступаю в команду Putin Team с инициативой проекта «Герои рядом с тобой» и хочу запустить флешмоб «Родина героев», — заявил он на своей странице в Instagram.

Расторгуев призвал россиян прийти к памятникам выдающихся людей и вернуть им былое состояние, а также сделать фотографии до уборки и после нее, чтобы потом выложить в Сети с хэштегом #РодинаГероев.

Напомним, что российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», в начале ноября объявил о создании общественного движения — «Команда Путина». По словам спортсмена, он всегда открыто поддерживал президента России. Цель объединения — собрать всех поддерживающих Путина, чтобы «показать единую и сплоченную Россию».