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Клинцевич сравнил голодающего Саакашвили с персонажем «Золотого Теленка»
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    Клинцевич сравнил голодающего Саакашвили с персонажем «Золотого Теленка»

    15:09  9 Декабря 2017  /обновлено: 15:09  09 Декабря 2017
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    Клинцевич сравнил голодающего Саакашвили с персонажем «Золотого Теленка»

    Москва, 9 декабря. Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал новость о том, что лишенный украинского гражданства экс-губернатор Одесской области, бывший президент Грузии Михаил Саакащвили объявил о начале голодовки, находясь в СИЗО.  

    «Не верю», как говорил великий русский режиссер Константин Станиславский. Михаил Саакашвили также голодает сегодня, как днями раньше прыгал с крыши, — сказал сенатор. — Новоиспеченный Васисуалий Лоханкин из «Золотого теленка» Ильи Ильфа и Евгения Петрова».

    Напомним, что в ночь на субботу полиция задержала Саакашвили в Киеве в рамках уголовного дела о содействии преступной организации и сокрытии преступной деятельности. В настоящее время он пребывает в следственном изоляторе. Прокуроры ходатайствуют о помещении политика под домашний арест с ношением электронного браслета.

    Клинцевич сравнил голодающего Саакашвили с персонажем «Золотого Теленка»

    Автор: Тимур Румянцев
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    #саакашвили #клинцевич
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