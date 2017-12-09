Клинцевич сравнил голодающего Саакашвили с персонажем «Золотого Теленка»

Москва, 9 декабря. Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал новость о том, что лишенный украинского гражданства экс-губернатор Одесской области, бывший президент Грузии Михаил Саакащвили объявил о начале голодовки, находясь в СИЗО.

«Не верю», как говорил великий русский режиссер Константин Станиславский. Михаил Саакашвили также голодает сегодня, как днями раньше прыгал с крыши, — сказал сенатор. — Новоиспеченный Васисуалий Лоханкин из «Золотого теленка» Ильи Ильфа и Евгения Петрова».

Напомним, что в ночь на субботу полиция задержала Саакашвили в Киеве в рамках уголовного дела о содействии преступной организации и сокрытии преступной деятельности. В настоящее время он пребывает в следственном изоляторе. Прокуроры ходатайствуют о помещении политика под домашний арест с ношением электронного браслета.