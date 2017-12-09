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Общество
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Беспомощный Порошенко не способен справиться с Саакашвили — эксперт
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    Беспомощный Порошенко не способен справиться с Саакашвили — эксперт

    17:01  9 Декабря 2017  /обновлено: 17:01  09 Декабря 2017
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    Беспомощный Порошенко не способен справиться ни с Саакашвили, на с НАБУ и САП — эксперт

    Глава Украины Петр Порошенко приступил к зачистке политического поля страны в преддверии выборов президента. Как полагает ряд экспертов, Порошенко взялся за Михаила Саакашвили не просто из личной мести, а потому что бывший глава Одесской области представляет реальную угрозу его власти. Избавиться президент Украины надеется и от НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) и САП (специализированная антикоррупционная прокуратура), которые контролируются извне. Однако справиться с ними украинскому лидеру не удастся, считает экономист, политолог Александр Дудчак.

    Саакашвили задержан — что дальше?

    Порошенко вряд ли сделает что-то с Саакашвили, убежден Дудчак. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей он подчеркнул, что украинский лидер не сможет повлиять и на судьбу антикоррупционных органов Украины.

    «Я не думаю, что Порошенко сделает что-то серьезное в отношении Саакашвили, — комментирует для ФАН Александр Дудчак, отметив, что и сам Саакашвили вряд ли способен всерьез навредить президенту в ближайший период. — Не совсем типично для нынешней Украины выступление чиновников Европарламента, представителей Запада, которые призывают руководство страны не применять силу в отношении демонстрантов, выступая в защиту Саакашвили как представителя демократических прогрессивных сил».

    Но Запад, как считает эксперт, уже не сможет повлиять на Порошенко и на ситуацию с Саакашвили.

    «Они не смогут даже собрать достойную массовку на улицах и площадях Киева — слишком дорого. Тут такая комедийная ситуация в том, что Саакашвили и Порошенко — продукты одной системы, они выросли в одних теплицах. Порошенко и Саакашвили мало чем отличаются друг от друга. Но интерес к Порошенко со стороны Запада снижается. Да и власть не будет «душить» митинги и демонстрации, потому что Порошенко и его кабмин все вполне устраивает — это отвлечение внимания от более серьезных проблем», — считает Дудчак.

    Порошенко и Саакашвили мало чем отличаются друг от друга

    Антикоррупционная планета НАБУ

    Но задержанный Саакашвили не единственная проблема Петра Порошенко и его помощников. Сегодня он и украинские депутаты хотят расправиться с антикоррупционными органами Украины — НАБУ и САП. Однако за контролируемые Западом ведомства уже вступилась глава МВФ Кристин Лагард, которая напомнила властям Украины, что ключевым условием для сотрудничества остаются антикоррупционные требования.

    «Мы настоятельно требуем от власти Украины и Верховной рады защитить независимость САП и НАБУ, — заявила Лагард, добавив, что МВФ настоятельно рекомендует правительству «незамедлительно продемонстрировать прогресс относительно законодательства, которое должно запустить работу независимого Антикоррупционного суда согласно рекомендациям Венецианской комиссии СЕ».

    С НАБУ И САП у Порошенко свои счеты, поскольку он не в состоянии «приручить» оба органа. А пока антикоррупционные ведомства работают не на руку действующему правительству: против сына министра МВД Арсена Авакова было возбуждено уголовное дело, да и предприятия самого Порошенко не остались без пристального внимания.

    «Ведомства стали серьезной проблемой для Порошенко. Он действительно не может их контролировать, Порошенко беспомощен и с Саакашвили, и с НАБУ, и с САП. Но опять же, это демонстрация того, что Порошенко не представляет никакой ценности для тех, кто посадил во главе специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционное бюро Украины своих людей, — говорит собеседник ФАН. — Но и в этом случае, я не думаю, что у подконтрольных Порошенко служб хватит сил справиться с НАБУ и САП, иначе у правительства Украины начнутся серьезные противоречия с американской администрацией».

    Автор: Алиса Яковлева
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