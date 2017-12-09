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Пушков преподал урок истории Трампу
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    Пушков преподал урок истории Трампу

    14:42  9 Декабря 2017  /обновлено: 14:42  09 Декабря 2017
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    Пушков преподал урок истории Трампу

    Москва, 9 декабря. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы США Дональда Трампа о том, что Америка выиграла две мировые войны.

    На своей странице в Twitter Пуков написал, что в обоих конфликтах роль у американцев была далеко не самая основная.

    «При оценке исторической роли США Трампу надо помнить: в первую мировую их роль была вспомогательной, во второй они не победили бы Гитлера без СССР», — заявил сенатор в своем микроблоге.

    Напомним, что в ходе выступления в американской Флориде Трамп заявил, что США — это нация, которая «вырыла Панамский канал, выиграла две войны, отправила человека на Луну и поставила коммунизм на колени».

    Ранее сообщалось, что в Совфеде сравнили похваставшегося победами США Трампа с мухой. 

    Автор: Дима Оленин
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    #сша #трамп #пушков
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