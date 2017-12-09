Пушков преподал урок истории Трампу

Москва, 9 декабря. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы США Дональда Трампа о том, что Америка выиграла две мировые войны.

На своей странице в Twitter Пуков написал, что в обоих конфликтах роль у американцев была далеко не самая основная.

При оценке историч.роли США Трампу надо бы помнить: в 1-ю мировую их роль была вспомогательной, во 2-й они не победили бы Гитлера без СССР. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 9, 2017

«При оценке исторической роли США Трампу надо помнить: в первую мировую их роль была вспомогательной, во второй они не победили бы Гитлера без СССР», — заявил сенатор в своем микроблоге.

Напомним, что в ходе выступления в американской Флориде Трамп заявил, что США — это нация, которая «вырыла Панамский канал, выиграла две войны, отправила человека на Луну и поставила коммунизм на колени».

Ранее сообщалось, что в Совфеде сравнили похваставшегося победами США Трампа с мухой.