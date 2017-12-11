В Совфеде назвали сроки вывода российского контингента из Сирии

Москва, 11 декабря. В Совете Федерации сообщили, когда завершится вывод российского контингента из Сирии, приказ о котором отдал в понедельник президент РФ Владимир Путин. По мнению сенатора Виктора Озерова, вывод российских войск будет оперативным и завершится через несколько недель.

«С учетом того, что в Сирии нет нашей сухопутной группировки, вывод может быть осуществлен достаточно оперативно. Возможно, за недели или даже дни», — заявил Озеров РИА Новости.

Напомним, 11 декабря Владимир Путин лично прибыл в Сирию, где отдал приказ о начале вывода российской группировки войск из САР. Российский лидер также встретился с президентом арабской республики Башаром Асадом.