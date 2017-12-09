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Общество
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Украина
Сквер имени Бориса Немцова появится в Киеве возле посольства России
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    Сквер имени Бориса Немцова появится в Киеве возле посольства России

    14:16  9 Декабря 2017  /обновлено: 14:16  09 Декабря 2017
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    Сквер имени Бориса Немцова появится в Киеве возле посольства России

    Киев, 9 декабря. Профильная комиссия Верховной рады Украины поддержала инициативу мэра Киева Виталия Кличко о присвоении скверу возле посольства России имени погибшего политического деятеля Бориса Немцова. Об этом сообщил депутат украинского парламента Дмитрий Белоцерковец.

    «В Киеве появится сквер имени Бориса Немцова возле посольства РФ. Комиссия по вопросам переименований поддержала инициативу мэра Киева», — опубликовал он на своей странице в социальной сети Facebook.

    Последний шаг в принятии данного решения — проведение сессии Киевсовета, которая пройдет в самое ближайшее время, отметил Белоцерковец.

    Напомним, что политический деятель Борис Немцов был застрелен на Замоскворецком мосту в Москве в ночь на 28 февраля 2015 года.

    Ранее сообщалось, что Кадыров не верит в виновность осужденных по делу об убийстве Немцова. Об этом Кадыров рассказал в эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1».

    Автор: Дима Оленин
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    #киев #украина #кличко
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