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Россия ответит на попытки США «добить» ДРСМД — Косачев
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    Россия ответит на попытки США «добить» ДРСМД — Косачев

    14:50  9 Декабря 2017  /обновлено: 14:50  09 Декабря 2017
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    Россия ответит на попытки США «добить» ДРСМД — Косачев

    Москва, 9 декабря. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заверил, что Москва не оставит без ответа попытки Вашингтона «добить» договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

    По его словам, новые санкции в отношении нашей страны, которые были объявлены американским президентом Дональдом Трампом из-за якобы нарушения ДРСМД — самые циничные из всех, которые когда-либо вводились Соединенными Штатами. 

    «Ибо здесь главный нарушитель атакует того, кто его уличил в нарушении», — подчеркнул сенатор.

    Как отметил Косачев, для России ДРСМД представляет стратегическую важность, в отличие от США, и поэтому она весьма заинтересована в его сохранении.

    «И поэтому циничная игра Вашингтона в «чужого виноватого» с явной целью добить и этот важнейший договор в сфере контроля над вооружениями, как они уже поступили с договорами по ПРО и по обычным вооружениям, конечно же, нами отслеживается и не останется без ответа», — отметил Косачев, передает РИА Новости

    Ранее Госдепартамент США заявил, что заключенный 30 лет назад между Вашингтоном и Москвой договор об РСМД находится под угрозой из-за действий России. В Госдепе заявили, что США продолжат придерживаться договора о РСМД и намерены предпринять экономические и военные меры, чтоб вернуть к его соблюдению Россию.

    Накануне глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что Россия выступает за сохранение ДРСМ, однако, в случае выхода из него США, подготовит для своих войск мощное оружие

    Автор: Тимур Румянцев
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    #россия #сша #косачев #дрсмд
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