Россия ответит на попытки США «добить» ДРСМД — Косачев

Москва, 9 декабря. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заверил, что Москва не оставит без ответа попытки Вашингтона «добить» договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

По его словам, новые санкции в отношении нашей страны, которые были объявлены американским президентом Дональдом Трампом из-за якобы нарушения ДРСМД — самые циничные из всех, которые когда-либо вводились Соединенными Штатами.

«Ибо здесь главный нарушитель атакует того, кто его уличил в нарушении», — подчеркнул сенатор.

Как отметил Косачев, для России ДРСМД представляет стратегическую важность, в отличие от США, и поэтому она весьма заинтересована в его сохранении.

«И поэтому циничная игра Вашингтона в «чужого виноватого» с явной целью добить и этот важнейший договор в сфере контроля над вооружениями, как они уже поступили с договорами по ПРО и по обычным вооружениям, конечно же, нами отслеживается и не останется без ответа», — отметил Косачев, передает РИА Новости.

Ранее Госдепартамент США заявил, что заключенный 30 лет назад между Вашингтоном и Москвой договор об РСМД находится под угрозой из-за действий России. В Госдепе заявили, что США продолжат придерживаться договора о РСМД и намерены предпринять экономические и военные меры, чтоб вернуть к его соблюдению Россию.

Накануне глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что Россия выступает за сохранение ДРСМ, однако, в случае выхода из него США, подготовит для своих войск мощное оружие.