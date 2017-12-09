Сирия возрождается с помощью волонтеров: иностранная семейная пара рассказала ФАН о любви к Алеппо 

Прошел почти год с тех пор, как крупнейший в Сирии город — Алеппо — был целиком освобожден от исламистских вооруженных группировок. Подразделения правительственной Сирийской арабской армии (САА) штурмовали его под прикрытием российских ВКС. Тем не менее даже сейчас в кварталах населенного пункта еще можно увидеть следы пребывания террористов.

Годы оккупации полностью изменили облик города — он понес серьезные разрушения от рук боевиков, относящихся, в частности, к «Джебхат ан-Нусре»1 (деятельность запрещена в РФ). После того как Алеппо был полностью разминирован в ходе операции российских саперов, начались активные восстановительные работы. Примечательно, что участие в этом приняли не только сами сирийцы, но и граждане других стран: среди них нашлось немало поклонников красоты этого древнего города.

Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в САР встретился с двумя иностранными добровольцами, посвятившими себя восстановлению Алеппо, — англичанином Беном Алленом и армянкой Викторией Мусинян, которые недавно поженились и несколько лет вместе прожили в Канаде. Теперь их домом стала Сирия. Девушка призналась, что влюбилась в Алеппо с тех пор, как впервые посетила старую часть города еще в студенчестве. После всех страшных событий, охвативших арабскую республику, она поняла, что не должна оставаться в стороне и решила оказать посильную помощь этой стране и, прежде всего, любимому городу.

Бен, в свою очередь, поддержал стремление супруги. Теперь они вместе проживают в Алеппо и каждый день делают что-то полезное для его скорейшего возрождения: собирают и вывозят обломки и строительный мусор из разрушенных обстрелами террористов районов, расчищают парки и улицы, сажают цветы и деревья. Благодаря их работе многие кварталы уже приобрели прежний благоустроенный вид и теперь почти не несут на себе отпечатка былых «хозяев».

По словам Виктории, их с мужем объединяет не только любовь друг к другу, но и любовь к этому красивейшему древнему городу. Бен, кроме того, выразил надежду на то, что как можно больше молодых людей со всего света вслед за ними также присоединятся к делу восстановления Сирии, чтобы эта страна скорее вернула прежнюю красоту и великолепие.

Силы оппозиционных вооруженных группировок и террористических формирований действовали в Алеппо с 2012-го года. В 2013-м под контролем боевиков уже была большая часть города. С появлением в Сирии российских ВКС и военных советников ситуация кардинально изменилась, и после ряда успешных спецопераций, спланированных при участии российских специалистов, ключевой населенный пункт был освобожден.

Алеппо является одним из самых древних постоянно заселенных городов мира. Он вмещает в себя огромное количество древних артефактов, памятников архитектуры и в целом имеет значительное место в истории, поскольку находится на Великом шелковом пути.

1 Организация запрещена на территории РФ.