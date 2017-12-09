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Ирак объявил о победе над ИГ и восстановлении контроля на границе с Сирией
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    Ирак объявил о победе над ИГ и восстановлении контроля на границе с Сирией

    13:45  9 Декабря 2017  /обновлено: 14:37  09 Декабря 2017
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    Ирак объявил о победе над ИГ и восстановлении контроля на границе с Сирией

    Багдад, 9 декабря. Премьер Ирака Хайдер аль-Абади заявил о полной победе над террористами ИГ1 (запрещенная в России организация «Исламское государство»)1 и восстановлении контроля над границе с Сирией. 

    Власти Ирака объявили о победе над боевиками ИГИЛ1 и полном контроле границы с Сирией. Об этом в ходе общения с журналистами сообщил глава иракского правительства Хайдер аль-Абади.

    «Наши вооруженные силы установили полный контроль над иракско-сирийской границей и с этим мы заявляем об окончании войны против ИГ», — сказал премьер. 

    По словам аль-Абади, Ирак провел успешную операцию против ИГИЛ благодаря единству военных и решительной политике властей. Напомним, что в конце ноября военные освободили западную часть страны, 9 декабря объявили о полном контроле над сирийско-иракской границей.

    Боевики ИГ контролировали многие районы Ирака с 2014 года, включая крупнейший город страны Мосул, который был освобожден в 2017 году.

    Ирак объявил о победе над ИГ и восстановлении контроля на границе с Сирией

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Селезнева
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    #сирия #иг #ирак
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