Ирак объявил о победе над ИГ и восстановлении контроля на границе с Сирией

Багдад, 9 декабря. Премьер Ирака Хайдер аль-Абади заявил о полной победе над террористами ИГ1 (запрещенная в России организация «Исламское государство»)1 и восстановлении контроля над границе с Сирией.

Власти Ирака объявили о победе над боевиками ИГИЛ1 и полном контроле границы с Сирией. Об этом в ходе общения с журналистами сообщил глава иракского правительства Хайдер аль-Абади.

«Наши вооруженные силы установили полный контроль над иракско-сирийской границей и с этим мы заявляем об окончании войны против ИГ», — сказал премьер.

По словам аль-Абади, Ирак провел успешную операцию против ИГИЛ благодаря единству военных и решительной политике властей. Напомним, что в конце ноября военные освободили западную часть страны, 9 декабря объявили о полном контроле над сирийско-иракской границей.

Боевики ИГ контролировали многие районы Ирака с 2014 года, включая крупнейший город страны Мосул, который был освобожден в 2017 году.

1 Организация запрещена на территории РФ.