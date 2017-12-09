Путин: Кончина Броневого – невосполнимая утрата для всей культуры РФ

Москва, 9 декабря. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагической кончиной советского актера Леонида Броневого, сообщает пресс-служба Кремля.

«Ушел из жизни Леонид Сергеевич Броневой – выдающийся актер и необыкновенно яркий человек», — заявил глава государства.

Он также отметил, что Броневого искренне любили зрители разных поколений. Они ценили его большой талант, мастерство артиста, обаяние и чувство юмора.

«Его кончина – это невосполнимая утрата для «Ленкома», для всей отечественной культуры», — добавил Путин.

Ранее стало, что названо время и место прощания с Броневым. По словам Народного артиста СССР Марка Варшавера, гражданская панихида пройдет 11 декабря, в понедельник, в 11 часов утра в Большом зале театра «Ленком». Об этом сообщало агентство РИА Новости.

Броневой получил большую известность после своего участия в фильмах «Семнадцать мгновений весны», «Покровские ворота», «Тот самый Мюнхгаузен», «Небеса обетованные».