Алиев и Эрдоган рассказали об опасных последствиях решения Трампа по Иерусалиму

Баку, 9 декабря. Главы Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган считают, что решение президента США Дональда Трампа по Иерусалиму может привести к опасным последствиям на Ближнем Востоке. Они назвали такой шаг Вашингтона ошибочным.

Такое заявление Алиев и Эрдоган сделали в субботу после телефонного разговора. Инициатором звонка стал турецкий президент. Он позвонил азербайджанскому коллеге, чтобы пригласить его на саммит по вопросу Иерусалима, который пройдет в Стамбуле 13 декабря, пишет РИА Новости.

В беседе лидеры «заявили, что решение Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля является крайне ошибочным», сообщили в пресс-службе Алиева. Они отметили, что шаг Вашингтона противоречит международному праву и может привести к опасным последствиям на Ближнем Востоке.

Напомним, 6 декабря Дональд Трамп заявил, что США в одностороннем порядке признают Иерусалим столицей Израиля и собираются перенести туда свое посольство из Тель-Авива. Заявление уже вызвало акции протестов в Палестине. Так, ранее в субботу сообщалось, что в результате столкновения палестинцев с израильской полицией в Иерусалиме два человека погибли и 760 пострадали.

13 декабря в Стамбуле по инициативе турецкого лидера Эрдогана пройдет чрезвычайный саммит лидеров Организации исламского сотрудничества (ОИС) и совещание глав МИД ОИС, где решение Вашингтона о статусе Иерусалима будет всесторонне рассмотрено.