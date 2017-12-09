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Алиев и Эрдоган рассказали об опасных последствиях решения Трампа по Иерусалиму
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    Алиев и Эрдоган рассказали об опасных последствиях решения Трампа по Иерусалиму

    13:42  9 Декабря 2017  /обновлено: 13:42  09 Декабря 2017
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    Алиев и Эрдоган рассказали об опасных последствиях решения Трампа по Иерусалиму

    Баку, 9 декабря. Главы Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган считают, что решение президента США Дональда Трампа по Иерусалиму может привести к опасным последствиям на Ближнем Востоке. Они назвали такой шаг Вашингтона ошибочным.

    Такое заявление Алиев и Эрдоган сделали в субботу после телефонного разговора. Инициатором звонка стал турецкий президент. Он позвонил азербайджанскому коллеге, чтобы пригласить его на саммит по вопросу Иерусалима, который пройдет в Стамбуле 13 декабря, пишет РИА Новости.

    В беседе лидеры «заявили, что решение Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля является крайне ошибочным», сообщили в пресс-службе Алиева. Они отметили, что шаг Вашингтона противоречит международному праву и может привести к опасным последствиям на Ближнем Востоке.

    Алиев и Эрдоган рассказали об опасных последствиях решения Трампа по Иерусалиму

    Напомним, 6 декабря Дональд Трамп заявил, что США в одностороннем порядке признают Иерусалим столицей Израиля и собираются перенести туда свое посольство из Тель-Авива. Заявление уже вызвало акции протестов в Палестине. Так, ранее в субботу сообщалось, что в результате столкновения палестинцев с израильской полицией в Иерусалиме два человека погибли и 760 пострадали.

    13 декабря в Стамбуле по инициативе турецкого лидера Эрдогана пройдет чрезвычайный саммит лидеров Организации исламского сотрудничества (ОИС) и совещание глав МИД ОИС, где решение Вашингтона о статусе Иерусалима будет всесторонне рассмотрено.

    Автор: Алексей Громов
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    #трамп #эрдоган #израиль #палестина #алиев #иерусалим
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