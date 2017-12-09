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Армия Ирака выбила террористов ИГ с территорий на границе с Сирией
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    Армия Ирака выбила террористов ИГ с территорий на границе с Сирией

    13:22  9 Декабря 2017  /обновлено: 13:22  09 Декабря 2017
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    Армия Ирака выбила террористов ИГ с территорий на границе с Сирией

    Багдад, 9 декабря. Иракским военным при поддержке народного ополчения удалось расширить контроль над границей с Сирией, где они проводили операцию против террористов. Об этом в субботу сообщила пресс-служба народного ополчения Ирака.

    Как говорится в сообщении, иракская армия и силы народного ополчения смогли добраться до границы с Сирией и встретиться там с войсками, которые шли из районов к северу от городов Рава и Эль-Каим, пишет РИА Новости.

    Ранее в субботу ливанский канал Al Mayadeen сообщал со ссылкой на ополченцев, что правительственные силы Ирака очистили границу с Сирией от боевиков ИГ1 (террористическая организация, запрещена в России) и, таким образом, установили полный контроль над ирако-сирийской границей.

    Напомним, террористы начали вторжение в Ирак летом 2014 года, когда они захватили Мосул и сделали город своей «столицей» в стране. Кампания по освобождению иракских территорий от боевиков началась в 2015 году пи поддержке контртеррористической коалицией во главе с США. Мосул был освобожден в июле 2017 года, к ноябрю был возвращен город Рава – последний оплот террористов в Ираке.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #иг #ирак
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