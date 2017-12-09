Британский Uber Eats будет доставлять похмельные завтраки

Лондон, 9 декабря. Британское отделение Uber Eats займется доставкой «антипохмельных завтраков» для своих клиентов в сезон рождественских корпоративов.

Набор такого завтрака называется Fix up Feast и включает в себя яичницу из двух яиц с ломтиками бекона, грибами, фасолью, авокадо и свежим шпинатом. В него также входит овсяная каша с бананом и стакан апельсинового сока. По утверждению экспертов, все эти продукты способны восстановить баланс белков, витаминов и аминокислот в организме человека.

Цена «антипохмельного» завтрака составит всего девять с половиной фунтов (750 рублей). Продажи стартуют 8 декабря и завершатся 22 декабря, сообщает «Ридус» со ссылкой на Daily Mail.