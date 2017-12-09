Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Британский Uber Eats будет доставлять похмельные завтраки
Весь мир
Британский Uber Eats будет доставлять похмельные завтраки
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Британский Uber Eats будет доставлять похмельные завтраки

    13:11  9 Декабря 2017  /обновлено: 13:11  09 Декабря 2017
    45

    Британский Uber Eats будет доставлять похмельные завтраки

    Лондон, 9 декабря. Британское отделение Uber Eats займется доставкой «антипохмельных завтраков» для своих клиентов в сезон рождественских корпоративов.

    Набор такого завтрака называется Fix up Feast и включает в себя яичницу из двух яиц с ломтиками бекона, грибами, фасолью, авокадо и свежим шпинатом. В него также входит овсяная каша с бананом и стакан апельсинового сока. По утверждению экспертов, все эти продукты способны восстановить баланс белков, витаминов и аминокислот в организме человека.

    Цена «антипохмельного» завтрака составит всего девять с половиной фунтов (750 рублей). Продажи стартуют 8 декабря и завершатся 22 декабря, сообщает «Ридус» со ссылкой на Daily Mail.

    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #рождество #завтрак #похмелье
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть