Сирия, 9 декабря. Женщина и трое детей погибли в курдском лагере для беженцев в Хасаке. Центр по примирению враждующих сторон РФ способствовал возвращению беженцев в Хомс и Алеппо. Курды захватили деревню Гренниг в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли авиаудары по военным объектам «Ан-Нусры»*** на юге Алеппо.

«Исламское государство»1: захватило более десяти деревень у «Нусры» в Хаме; понесло потери в столкновениях с ВС Ирака близ сирийско-иракской границы.

«Тахрир Аш-Шам»: противостоит САА в южной части провинции Алеппо; ведет перестрелки с САА на севере Хамы.

Курды: захватили деревню Гренниг на юго-востоке Дейр-эз-Зора; потеряли более 15 бойцов в столкновениях с ИГ1 в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

Информационное агентство Al Masdar News сообщает о том, что за последние сутки благодаря содействию российского Центра по примирению враждующих сторон в свои дома в провинциях Алеппо и Хомс вернулись около 50 сирийских граждан, в том числе шестеро детей. Также сотрудники российской организации продолжают сотрудничать с властями Сирии, чтобы восстановить инфраструктуру районов, ранее оккупированных боевиками вооруженной оппозиции и террористами «Исламского государства». Благодаря совместным усилиям САР и РФ тысячи беженцев уже смогли вернуться в родные места.

Между тем на юге региона правительственные подразделения продолжают наступать на позиции оккупантов «Джебхат Ан-Нусры»1. После массированной воздушной атаки российской авиации, о которой сообщалось ранее, ВВС Сирии также активизировали боевые вылеты. Как передает телеканал Halab Today TV, сирийские военные самолеты нанесли авиаудары по укреплениям боевиков в районе населенных пунктов Джуб Алес и Тель Аль-Даман. Информация о нанесенном исламистам уроне в настоящий момент уточняется.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в социальной сети Twitter (jisrtv) передает, что курдские Демократические силы Сирии**** (SDF) отбили у террористов «Исламского государства» деревню Гренниг, расположенную к юго-востоку от стратегического города Меядин. О потерях со стороны «демократической армии» не сообщается. Однако, СМИ, подконтрольные ИГИЛ1, в свою очередь, заявляют, что в ходе столкновений были убиты более 15 курдских бойцов. Напомним, курды продвигаются на левом берегу реки Евфрат, тогда как Сирийская арабская армия (САА) при поддержке российских ВКС уже зачистила западное побережье.

Провинция Хама

За последнее время «Исламское государство» понесло большие потери в нескольких частях Сирии и Ирака, сохранив лишь незначительную часть позиций. Однако в северной части Хамы террористам удалось несколько преуспеть. По данным агентства новостей Al Masdar News, ИГИЛовцы заняли не менее десятка населенных пунктов, отбив их у исламистов антиправительственного формирования «Тахрир Аш-Шам». Около 85 квадратных километров территорий перешло под контроль ИГИЛ. Более того, медиа-порталы ИГИЛ утверждают, что «Ан-Нусра» в течение двух прошедших суток потеряла не менее 50 боевиков. Таким образом, террористическая группировка намерена расширить свое влияние вплоть до соседней провинции Идлиб, где, по заявлению членов ИГ, уже работает большое количество подпольных групп ИГ.

Оппозиционный новостной портал Syrian Revolution News Network сообщает об ожесточенных перестрелках между Сирийской арабской армией (САА) и антиправительственными группировками, связанными с «Джебхат Ан-Нусрой». Противники обмениваются артиллерийским огнем недалеко от деревни Аль-Хувейджа и города Аль-Латамина к северу от Хамы, а также в районе населенных пунктов Абу Далиль, Балиль и Шакузия, расположенных северо-восточнее административного центра провинции. Также данную информацию подтверждает Twitter-канал (newsyarmouk) и агентство новостей Halab Today. Никаких сведений о потерях сторон пока не поступало.

Провинция Хасака

Новый инцидент произошел в лагере для беженцев, подконтрольном курдам. Женщина и трое ее детей погибли в лагере «Мабрука», находящемся в районе границы между провинциями Ракка и Хасака, из-за нечеловеческих условий проживания. Согласно сведениям информационного портала Baladi News, погибшие были эвакуированы из захваченных Сирийской демократической армией (SDF) районов провинции Дейр-эз-Зор. Местные активисты утверждают, что в курдских лагерях отсутствуют квалифицированные медицинские специалисты. Кроме того, люди страдают от нехватки многих предметов повседневной необходимости. С наступлением зимы гуманитарная ситуация еще более ухудшилась. Мирные жители и ранее бежали из лагерей курдов, сообщая о случаях вымогательства со стороны курдских солдат. По словам сирийцев, гражданам позволяют покидать страну только после того, как они заплатят определенную сумму. В связи с этим активисты из Восточной Сирии начали кампанию под названием «лагеря смерти», которая направлена против жестокого обращения с людьми в курдских лагерях.

Ирак

Иракские вооруженные силы и ополченцы «Хашд Аш-Шааби» продолжают работать над тем, чтобы зачистить пустынные районы на западе Ирака, все еще оккупированные «Исламским государством». Значительную поддержку наземному наступлению союзников оказывают ВВС Ирака. По информации новостного портала Al Sumaria News, в ходе последних боевых вылетов иракской авиации были уничтожены 16 террористов, четыре военных пикапа и две минометные установки ИГИЛ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)