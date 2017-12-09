В ЛНР предупредили о провокации Киева в Золотом

Луганск, 9 декабря. Заявление украинских властей об открытии контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Золотое» на время ремонта моста в районе пункта пропуска у станицы Луганской является очередной провокацией Киева.

Такое заявление сделала представитель республики в гуманитарной подгруппе Контактной группы, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленных Ольга Кобцева.

Ранее на сайте так называемой «Луганской областной военно-гражданской администрации» (ЛОВГА) была размещена информация о том, что КПВВ «Золотое» будет открыт 9-10 декабря.

Кобцева напомнила, что 5 декабря на заседании Контактной группы по гуманитарным вопросам ЛНР уже ответила на предложение Украины, назвав его совершенно неприемлемым и в очередной раз озвучила условия, при которых данный КПВВ может начать работу.

Напомним, в октябре власти ЛНР выступили с заявлением после попытки ВСУ открыть пункт пропуска в населенном пункте Золотое в одностороннем порядке и назвали условия возобновления его работы.