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В ЛНР предупредили о провокации Киева в Золотом
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    В ЛНР предупредили о провокации Киева в Золотом

    13:02  9 Декабря 2017  /обновлено: 13:02  09 Декабря 2017
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    Заявления Киева об открытии КПВВ «Золотое» являются провокацией - Кобцева

    Луганск, 9 декабря. Заявление украинских властей об открытии контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Золотое» на время ремонта моста в районе пункта пропуска у станицы Луганской является очередной провокацией Киева. 

    Такое заявление сделала представитель республики в гуманитарной подгруппе Контактной группы, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленных Ольга Кобцева.

    Ранее на сайте так называемой «Луганской областной военно-гражданской администрации» (ЛОВГА) была размещена информация о том, что КПВВ «Золотое» будет открыт 9-10 декабря.

    Кобцева напомнила, что 5 декабря на заседании Контактной группы по гуманитарным вопросам ЛНР уже ответила на предложение Украины, назвав его совершенно неприемлемым и в очередной раз озвучила условия, при которых данный КПВВ может начать работу.

    Напомним, в октябре власти ЛНР выступили с заявлением после попытки ВСУ открыть пункт пропуска в населенном пункте Золотое в одностороннем порядке и назвали условия возобновления его работы. 

    Автор: Юлия Кошкина
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    #донбасс #украина #кпвв
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