Сторонники Саакашвили устроили драку с полицией у изолятора

Киев, 9 декабря. Столкновения между сторонниками Михаила Саакашвили и полицией произошли недалеко от здания изолятора временного содержания, где сейчас находится бывший глава Одесской области.

По информации телеканала «112 Украина», активисты хотят «мирно установить палатку». Однако представители правоохранительных органов считают, что это является «нарушением общественного порядка».

Отмечается, что в связи с этим произошло несколько «стычек». Также есть информация, что правоохранители применили слезоточивый газ.

Ранее сообщалось, что бывший президент Грузии объявил бессрочную голодовку в ответ на задержание полицией. Об этом сообщил его адвокат Руслан Чернолуцкий.

Напомним, что Саакашвили задержали в ночь на субботу, 9 декабря. Прокуроры ходатайствуют о помещении бывшего главы Одесской области под домашний арест с ношением электронного браслета.