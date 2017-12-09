Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Британский Uber Eats будет доставлять похмельные завтраки
Украина
Сторонники Саакашвили устроили драку с полицией у изолятора
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сторонники Саакашвили устроили драку с полицией у изолятора

    13:01  9 Декабря 2017  /обновлено: 13:01  09 Декабря 2017
    32

    Сторонники Саакашвили устроили драку с полицией у изолятора

    Киев, 9 декабря. Столкновения между сторонниками Михаила Саакашвили и полицией произошли недалеко от здания изолятора временного содержания, где сейчас находится бывший глава Одесской области.

    По информации телеканала «112 Украина», активисты хотят «мирно установить палатку». Однако представители правоохранительных органов считают, что это является «нарушением общественного порядка».

    Отмечается, что в связи с этим произошло несколько «стычек». Также есть информация, что правоохранители применили слезоточивый газ.

    Ранее сообщалось, что бывший президент Грузии объявил бессрочную голодовку в ответ на задержание полицией. Об этом сообщил его адвокат Руслан Чернолуцкий.

    Напомним, что Саакашвили задержали в ночь на субботу, 9 декабря. Прокуроры ходатайствуют о помещении бывшего главы Одесской области под домашний арест с ношением электронного браслета.

     

    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #украина #саакашвили
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть