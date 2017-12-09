Сирия и Ливан свободны от ИГ: корреспондент ФАН посетил пограничную деревню, пострадавшую от боевиков

Репортер Федерального агентства новостей (ФАН) побывал в деревне Ат-Туфейль, расположенной на востоке Ливана в районе западных склонов гор Каламун у самой границы с САР. Этот населенный пункт серьезно пострадал в результате действий террористов «Исламского государства»1 и «Джебхат ан-Нусры»1 (обе группировки запрещены в РФ), которые долгое время укрывались в горах на границе государств, держа в страхе местное население.

Поселение Ат-Туфейль находится на территориях, которые на 24 километра врезаются вглубь Сирии. Здесь временный дом обрели около пяти тысяч сирийских беженцев, которые стали своими для местных жителей. Все люди, проживавшие в деревне в эти тяжелые годы повышенной террористической активности, объединились и фактически стали одной семьей, не делая различий между сирийцами и ливанцами, передает наш спецкорреспондент.

Обитателям данного населенного пункта пришлось пережить сложные времена: Ат-Туфейль не раз подвергался тяжелым обстрелам, на какой-то момент он оказался отрезанным от остальной части страны и фактически перешел под контроль террористов, которые несколько недель хозяйничали в поселке.

Теперь все это позади — район был полностью зачищен от отрядов ИГ1 и «Ан-Нусры» к концу этого лета в ходе операций Сирийской арабской армии (САА) и ливанских правительственных сил, которые координировали действия друг с другом, планомерно освобождая от боевиков приграничные районы своих государств.

В настоящее время Сирия, как и Ливан, почти полностью освободилась от террористических формирований — по крайней мере, «Исламское государство» на территории арабской республики на этой неделе было полностью ликвидировано. При помощи ВКС РФ войска САР смогли освободить обширные районы страны, которые уже готовы принять назад сирийцев, бежавших от боевых действий в моменты наиболее ожесточенных столкновений. Таким образом, сирийские беженцы, нашедшие приют в ливанской деревне Ат-Туфейль, теперь прощаются с местными жителями, которые успели стать для них по-настоящему родными на фоне общей террористической угрозы.

1 Организация запрещена на территории РФ.