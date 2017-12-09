Путин: Россия в этом столетии будет прирастать Арктикой

поселок Сабетта, 9 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ сможет обеспечить газом весь мир.

«Как Ломоносов в свое время говорил, что Россия Сибирью будет прирастать, так и мы смело можем сказать, что Россия и в этом столетии, и в следующем будет прирастать Арктикой», — заявил глава государства, выступая на торжественной церемонии, приуроченной к отправке первого танкера с партией сжиженного газа в Европу.

Напомним, что в рамках проекта «Ямал СПГ» в поселке Сабетта строятся электростанция и другие объекты инфраструктуры.

Судно назвали в память о погибшем три года назад Кристофе де Марджери, главе компании Total, который сыграл большую роль в развитии российско-французских отношений в сфере экономики.

Всего в проекте «Ямал СПГ» участвуют 15 стран и более 650 российских организаций.

Ранее сообщалось, что Путин поделился секретом хорошей физической формы. По его словам, для тонуса необходимо постоянно находиться в движении, в остальном себя сильно ограничивать не нужно.