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Путин: Россия в этом столетии будет прирастать Арктикой
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    Путин: Россия в этом столетии будет прирастать Арктикой

    12:35  9 Декабря 2017  /обновлено: 12:35  09 Декабря 2017
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    Путин: Россия в этом столетии будет прирастать Арктикой

    поселок Сабетта, 9 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ сможет обеспечить газом весь мир.

    «Как Ломоносов в свое время говорил, что Россия Сибирью будет прирастать, так и мы смело можем сказать, что Россия и в этом столетии, и в следующем будет прирастать Арктикой», — заявил глава государства, выступая на торжественной церемонии, приуроченной к отправке первого танкера с партией сжиженного газа в Европу.

    Напомним, что в рамках проекта «Ямал СПГ» в поселке Сабетта строятся электростанция и другие объекты инфраструктуры.

    Судно назвали в память о погибшем три года назад Кристофе де Марджери, главе компании Total, который сыграл большую роль в развитии российско-французских отношений в сфере экономики.

    Всего в проекте «Ямал СПГ» участвуют 15 стран и более 650 российских организаций.

    Ранее сообщалось, что Путин поделился секретом хорошей физической формы. По его словам, для тонуса необходимо постоянно находиться в движении, в остальном себя сильно ограничивать не нужно.  

     

    Автор: Дима Оленин
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    #путин #танкер #ямал спг
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