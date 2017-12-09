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Жертва истории Трамп и внук «красноармейца» Обама: эксперта рассмешило заявление президента США
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    Жертва истории Трамп и внук «красноармейца» Обама: эксперта рассмешило заявление президента США

    14:13  9 Декабря 2017  /обновлено: 14:13  09 Декабря 2017
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    Жертва истории Трамп и внук «красноармейца» Обама: эксперта рассмешила недалекость президентов США

    Президент США Дональд Трамп считает, что американская нация победила в двух мировых войнах и поставила коммунизм «на колени». Столь громкое заявление он сделал, выступая перед сторонниками в штате Флорида. Дональд Трамп, как и многие американцы — «жертва преподавания истории», считает доктор юридических наук, профессор ВШЭ Александр Домрин. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей эксперт подчеркнул, что над знаниями американского лидера в области истории можно смеяться, но на самом деле ничего смешного тут нет.

    «Трамп, как и многие из его соотечественников — жертва преподавания истории, особенно истории тех стран, которые находятся далеко за пределами США, как и мировой истории в целом. Как и роли самой Америки в мировой истории. Он — жертва системы преподавания, той системы, которая складывается в Соединенных Штатах еще со школы», — комментирует для ФАН Домрин.

    Тем не менее Дональд Трамп непоколебимо заявил о величии США.

    «Мы нация, которая вырыла Панамский канал, выиграла две мировые войны, отправила человека на Луну и поставила коммунизм на колени», — приводит телеканал Fox Business слова лидера США.

    По словам собеседника ФАН, примеров, которые допускают подобного рода ляпы, в США довольно много, в том числе бывший президент Барак Обама, над которым долго смеялись после его заявления.

    Президент Обама однажды заявил, что его двоюродный дед освобождал Освенцим

    «Хочу напомнить, как президент Обама однажды заявил, что его двоюродный дед освобождал Освенцим. После чего многие интернет-пользователи, которые несколько лучше знают мировую историю, долго по этому поводу шутили. Например, что дед Барака Обамы служил в Красной армии, если он освобождал Освенцим», — говорит Домрин.

    Он также добавил, что всякий раз, бывая в США, интересуется школьной программой по мировой истории.

    «Интересуюсь учебниками истории, особенно школьными, поскольку в университетах более высокий уровень преподавания. Поскольку моя дочь ходила в американскую школу, мне было интересно посмотреть, как это преподносят детям. История Карибского кризиса преподается примерно следующим образом: «непонятно по какой причине злобные русские разместили ракеты на Кубе», — приводит пример эксперт. — СССР всего лишь ответил на действия США. Трезвомыслящий Джон Кеннеди, понимающий, что обе страны стоят на грани физического уничтожения, принял принципиальное решение: СССР убирает свои ракеты с Кубы, а Америка из Турции. Но открываешь американский учебник — и в нем написано примерно следующее: «[Никита] Хрущев и Кеннеди смотрели друг другу в глаза, ожидая, кто первый моргнет. Первым моргнул Хрущев». Соответственно, моральный дух США победил, и Хрущев сдался, выведя ракеты с Кубы».

    Возвращаясь к Трампу, эксперт напомнил, что США вошли в Первую мировую войну в 1917 году (началась в 1914-м). что касается Второй мировой войны, не стоит забывать, что американцы открыли второй фронт только в 1944 году.

    Никита Хрущев и Джон Кеннеди

    Автор: Алиса Яковлева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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