Жертва истории Трамп и внук «красноармейца» Обама: эксперта рассмешило заявление президента США

Президент США Дональд Трамп считает, что американская нация победила в двух мировых войнах и поставила коммунизм «на колени». Столь громкое заявление он сделал, выступая перед сторонниками в штате Флорида. Дональд Трамп, как и многие американцы — «жертва преподавания истории», считает доктор юридических наук, профессор ВШЭ Александр Домрин. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей эксперт подчеркнул, что над знаниями американского лидера в области истории можно смеяться, но на самом деле ничего смешного тут нет.

«Трамп, как и многие из его соотечественников — жертва преподавания истории, особенно истории тех стран, которые находятся далеко за пределами США, как и мировой истории в целом. Как и роли самой Америки в мировой истории. Он — жертва системы преподавания, той системы, которая складывается в Соединенных Штатах еще со школы», — комментирует для ФАН Домрин.

Тем не менее Дональд Трамп непоколебимо заявил о величии США.

«Мы нация, которая вырыла Панамский канал, выиграла две мировые войны, отправила человека на Луну и поставила коммунизм на колени», — приводит телеканал Fox Business слова лидера США.

По словам собеседника ФАН, примеров, которые допускают подобного рода ляпы, в США довольно много, в том числе бывший президент Барак Обама, над которым долго смеялись после его заявления.

«Хочу напомнить, как президент Обама однажды заявил, что его двоюродный дед освобождал Освенцим. После чего многие интернет-пользователи, которые несколько лучше знают мировую историю, долго по этому поводу шутили. Например, что дед Барака Обамы служил в Красной армии, если он освобождал Освенцим», — говорит Домрин.

Он также добавил, что всякий раз, бывая в США, интересуется школьной программой по мировой истории.

«Интересуюсь учебниками истории, особенно школьными, поскольку в университетах более высокий уровень преподавания. Поскольку моя дочь ходила в американскую школу, мне было интересно посмотреть, как это преподносят детям. История Карибского кризиса преподается примерно следующим образом: «непонятно по какой причине злобные русские разместили ракеты на Кубе», — приводит пример эксперт. — СССР всего лишь ответил на действия США. Трезвомыслящий Джон Кеннеди, понимающий, что обе страны стоят на грани физического уничтожения, принял принципиальное решение: СССР убирает свои ракеты с Кубы, а Америка из Турции. Но открываешь американский учебник — и в нем написано примерно следующее: «[Никита] Хрущев и Кеннеди смотрели друг другу в глаза, ожидая, кто первый моргнет. Первым моргнул Хрущев». Соответственно, моральный дух США победил, и Хрущев сдался, выведя ракеты с Кубы».

Возвращаясь к Трампу, эксперт напомнил, что США вошли в Первую мировую войну в 1917 году (началась в 1914-м). что касается Второй мировой войны, не стоит забывать, что американцы открыли второй фронт только в 1944 году.