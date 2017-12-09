В Совфеде сравнили похваставшегося победами США Трампа с мухой

Москва, 9 декабря. Российский сенатор Франц Клинцевич прокомментировал заявление президента Дональда Трампа о том, что Америка победила в двух мировых войнах. Он сравнил слова главы Белого дома со стрекотанием мухи из басни Ивана Дмитриева.

Американский лидер Дональд Трамп, будучи на встрече со своими сторонниками во Флориде, заявил, что США одержали победу в двух войнах. Его слова прокомментировал замглавы комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Сенатор сослался на известную басню, в которой муха приписала себе заслуги быка, вспахавшего поле.

«Да простит меня Дональд Трамп, но его высказывание о победе США в двух мировых войнах очень напоминает стрекотание мухи из басни, вспахавшей поле на спине быка: «Не справился бы бык с работой без меня!» — сказал парламентарий, его слова приводит RT.

Клинцевич удивлен тем, что Трамп не присвоил Вашингтону заслуги по разгрому армии Наполеона в 1812 году. Сенатор отметил, что не знает, чего больше присутствовало в заявлении президента США — невежества или хвастовства.