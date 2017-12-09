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Захаров рассказал об огромном влиянии Броневого на «Ленком»
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    Захаров рассказал об огромном влиянии Броневого на «Ленком»

    12:55  9 Декабря 2017  /обновлено: 12:55  09 Декабря 2017
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    Захаров рассказал об огромном влиянии Броневого на «Ленком»

    Москва, 9 декабря. Худрук театра «Ленком» Марк Захаров назвал Леонида Броневого артистом, который оказал «огромное влияние на российский театр». Актер скончался утром 9 декабря. 

    Российский актер Леонид Броневой скончался в московской больнице после продолжительной болезни на 89-м году жизни. Одной из лучших его ролей стала образ Мюллера в ленте «Семнадцать мгновений весны». 

    «Это был человек, которого можно назвать артистом Божьей милостью, — сказал Марк Захаров. — Он преподал всем нам уроки высочайшего актерского мастерства», — прокомментировал худрук «Ленкома» уход из жизни коллеги по цеху. 

    По мнению Захарова, Броневого будут помнить еще очень долго: артист оказал «огромное влияние на российский театр» и кинематограф, он внес большой вклад в становление «Ленкома». 

    Захаров рассказал об огромном влиянии Броневого на «Ленком»

    Автор: Ирина Селезнева
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    #захаров #броневой
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