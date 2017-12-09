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ВСУ за сутки выпустили по ДНР около 900 боеприпасов
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    ВСУ за сутки выпустили по ДНР около 900 боеприпасов

    12:22  9 Декабря 2017  /обновлено: 12:22  09 Декабря 2017
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    ВСУ за сутки выпустили по ДНР около 900 боеприпасов

    Донецк, 9 декабря. За минувшие сутки подразделения ВСУ выпустили по территории ДНР почти 900 боевых припасов. Об этом сообщил руководитель представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима перемирия Руслан Якубов.

    «Общее количество примененных ВСУ боеприпасов при обстрелах территории ДНР – 881 единица», — цитирует его ДАН.

    По его словам, силовики использовали танки, минометы, гранатометы, крупнокалиберное и легкое стрелковое оружие.

    В оперативном командовании ДНР также заявили, что за сутки украинские силовики почти 30 раз нарушили режим перемирия в Донбассе.

    Там также добавили, что под обстрел попали 16 населенных пунктов республики. В результате были повреждены постройки в поселке Гольмовский на севере Горловки.

    Обстрелами также были повреждены домостроения на улицах Больничная, Загородная, Степана Бабия, Советской Армии.

    Ранее сообщалось, что ЛНР заявила о 12 обстрелах со стороны ВСУ за сутки. 

     

    Автор: Дима Оленин
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    #днр #всу
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