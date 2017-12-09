ВСУ за сутки выпустили по ДНР около 900 боеприпасов

Донецк, 9 декабря. За минувшие сутки подразделения ВСУ выпустили по территории ДНР почти 900 боевых припасов. Об этом сообщил руководитель представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима перемирия Руслан Якубов.

«Общее количество примененных ВСУ боеприпасов при обстрелах территории ДНР – 881 единица», — цитирует его ДАН.

По его словам, силовики использовали танки, минометы, гранатометы, крупнокалиберное и легкое стрелковое оружие.

В оперативном командовании ДНР также заявили, что за сутки украинские силовики почти 30 раз нарушили режим перемирия в Донбассе.

Там также добавили, что под обстрел попали 16 населенных пунктов республики. В результате были повреждены постройки в поселке Гольмовский на севере Горловки.

Обстрелами также были повреждены домостроения на улицах Больничная, Загородная, Степана Бабия, Советской Армии.

Ранее сообщалось, что ЛНР заявила о 12 обстрелах со стороны ВСУ за сутки.