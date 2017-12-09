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Раздули из Михи слона: на Украине отреагировали на задержание Саакашвили
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    Раздули из Михи слона: на Украине отреагировали на задержание Саакашвили

    12:10  9 Декабря 2017  /обновлено: 12:10  09 Декабря 2017
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    Раздули из Михи слона: на Украине отреагировали на задержание Саакашвили

    Киев, 9 декабря. Пользователи социальных сетей отреагировали на задержание бывшего главы Одесской области Михаила Саакашвили.

    Напомним, что политика грузинского происхождения задержали в Киеве накануне ночью. В данный момент он находится в СИЗО.

    Почти сразу же у изолятора собралась акция сторонников Михаила Саакашвили, которые начали протестовать, выкрикивая лозунги в поддержку экс-главы Одесской области.

    Задержание Саакашвили вызвало бурные дискуссии в социальных сетях, в том числе среди украинских политиков и общественных деятелей.

    Одним из первых, кто отреагировал на задержание бывшего президента Грузии, был советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк. На новость он ответил шуткой.

    «Новоявленный Карлсон без дозаправки прилетел на место назначения», — написал он на своей странице в Facebook.

    Депутат Верховной рады Украины Игорь Мочийчук, напротив, озаботился состоянием здоровья Саакашвили, который, по его словам, хворает.

    «Михо Саакашвили вчера и сегодня заявлял, что он болеет. В связи с этим считаю, что доступ в ИВС СБУ где содержат Саакашвили должен быть разблокирован, чтобы туда могли доехать врачи», — написал он в соцсетях.

    Обычные пользователи Интернета тоже не смогли остаться равнодушными к информации о задержании Саакашвили:

    «Мишке дадут домашний арест и отправят домой в Грузию», — уверены одни.

    «Раздули из Михи слона», — скептически считают другие.

    «Возьмут под домашний арест — на чердаке что ли запрут?», — шутят третьи.

    «Уронили мишку на пол, оторвали мишке лапу!», — вторят им четвертые.

    Автор: Дима Оленин
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    #украина #саакашвили
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