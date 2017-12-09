Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Британский Uber Eats будет доставлять похмельные завтраки
#Соцсети
«На Луне инопланетян победили»: в России отреагировали на заявление Трампа о победе США
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «На Луне инопланетян победили»: в России отреагировали на заявление Трампа о победе США

    13:10  9 Декабря 2017  /обновлено: 13:10  09 Декабря 2017
    32

    «Хохот китайцев»: в Сети ответили на заявление Трампа о победе США над коммунизмом

    Москва, 9 декабря. Заявление Дональда Трампа о победе США в двух мировых войнах и над коммунизмом вызвало широкую дискуссию в Сети. Пользователи сравнили Вашингтон с Киевом и напомнили американскому президенту о КНДР и Китае, а также пошутили, что США «на Луне инопланетян победили».

    «Мы — нация, которая вырыла Панамский канал, одержала победу в двух мировых войнах, отправила человека на Луну, и поставила на колени коммунизм», — заявил Трамп, выступая перед своими сторонниками во Флориде в пятницу.

    Российские пользователи соцсетей не остались в стороне.

    «Когда теряешь авторитет, начинаешь сам себя хвалить, не помню, как это в психиатрии называется», — написала в Twitter @lobasha111.

    «Три мировых… На Луне инопланетян победили», — пошутил Vik Basmach.

    «Хохот китайцев»: в Сети ответили на заявление Трампа о победе США над коммунизмом

    Тему Луны поддержал Сергей Громов. Вспомнив  споры о том, летали ли на самом деле американцы на спутник Земли, он назвал жителей США фантазерами и опубликовал изображение с хлопушкой, которая применяется при съемке фильмов, на фоне астронавта, идущего по Луне.

    «У этого кошелька с ногами, видимо, Хиросима и Нагасаки и есть две мировые войны», — критически заметил пользователь под ником ЮГ.

    Однако не все комментаторы разделили ироничное настроение. Так, пользователь @demisoff написал, что ничего необычного в словах Трампа не видит: по его мнению, американцы действительно верят в подобные заявления, поскольку этому их учат, что, как отметил автор, и печально, и гениально одновременно. 

    «Хохот китайцев»: в Сети ответили на заявление Трампа о победе США над коммунизмом

    Часть выступления Трампа, в которой он назвал Америку победительницей в Первой и Второй мировых войнах, и вовсе вызвала волну негодования в соцсетях, пишет агентство «Ридус». Россияне предложили напомнить президенту США, что американцы открыли второй фронт только в 1944 году, а также про Вьетнам, о котором Трамп в своей громкой речи, конечно, не упомянул.

    «США — Империя лжи!  Вся их история зиждется на обмане и фальсификациях», — заявил @antizion.

    В то же время по поводу «победы над коммунизмом» интернет-пользователи вспомнили о до сих пор существующих коммунистических режимах в КНДР, Китае и Кубе:

    «Китай, Куба и Северная Корея так стоят на коленях, что в Вашингтоне от этого постоянно икают».

    «Хохот китайцев»: в Сети ответили на заявление Трампа о победе США над коммунизмом

    «Даже здесь слышен хохот китайцев», — написал Mickey Cat.

    Наиболее критичные пользователи после заявления Трампа сравнили США с Украиной, где принятый закон о декоммунизации позволяет властям практически переписывать историю, и предложили посоревноваться двум государствам в «сочинении мифов».

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть