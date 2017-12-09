«На Луне инопланетян победили»: в России отреагировали на заявление Трампа о победе США

Москва, 9 декабря. Заявление Дональда Трампа о победе США в двух мировых войнах и над коммунизмом вызвало широкую дискуссию в Сети. Пользователи сравнили Вашингтон с Киевом и напомнили американскому президенту о КНДР и Китае, а также пошутили, что США «на Луне инопланетян победили».

«Мы — нация, которая вырыла Панамский канал, одержала победу в двух мировых войнах, отправила человека на Луну, и поставила на колени коммунизм», — заявил Трамп, выступая перед своими сторонниками во Флориде в пятницу.

Российские пользователи соцсетей не остались в стороне.

«Когда теряешь авторитет, начинаешь сам себя хвалить, не помню, как это в психиатрии называется», — написала в Twitter @lobasha111.

Когда теряешь авторитет,начинаешь сам себя хвалить-не помню как это в психиатрии называется... — Татьяна (@lobasha111) December 9, 2017

«Три мировых… На Луне инопланетян победили», — пошутил Vik Basmach.

Тему Луны поддержал Сергей Громов. Вспомнив споры о том, летали ли на самом деле американцы на спутник Земли, он назвал жителей США фантазерами и опубликовал изображение с хлопушкой, которая применяется при съемке фильмов, на фоне астронавта, идущего по Луне.

«У этого кошелька с ногами, видимо, Хиросима и Нагасаки и есть две мировые войны», — критически заметил пользователь под ником ЮГ.

Однако не все комментаторы разделили ироничное настроение. Так, пользователь @demisoff написал, что ничего необычного в словах Трампа не видит: по его мнению, американцы действительно верят в подобные заявления, поскольку этому их учат, что, как отметил автор, и печально, и гениально одновременно.

Часть выступления Трампа, в которой он назвал Америку победительницей в Первой и Второй мировых войнах, и вовсе вызвала волну негодования в соцсетях, пишет агентство «Ридус». Россияне предложили напомнить президенту США, что американцы открыли второй фронт только в 1944 году, а также про Вьетнам, о котором Трамп в своей громкой речи, конечно, не упомянул.

«США — Империя лжи! Вся их история зиждется на обмане и фальсификациях», — заявил @antizion.

В то же время по поводу «победы над коммунизмом» интернет-пользователи вспомнили о до сих пор существующих коммунистических режимах в КНДР, Китае и Кубе:

«Китай, Куба и Северная Корея так стоят на коленях, что в Вашингтоне от этого постоянно икают».

«Даже здесь слышен хохот китайцев», — написал Mickey Cat.

Даже здесь слышен хохот китайцев))) — Mickey Cat???????????????????? (@mixer_bestcat) December 9, 2017

Наиболее критичные пользователи после заявления Трампа сравнили США с Украиной, где принятый закон о декоммунизации позволяет властям практически переписывать историю, и предложили посоревноваться двум государствам в «сочинении мифов».