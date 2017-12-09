Сирия на пути к миру благодаря РФ: корреспондент ФАН осветил переговоры по восстановлению Дейр-эз-Зора

Город Дейр-эз-Зор посетили представители Организации Объединенных Наций и российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии. Там они встретились с губернатором провинции Мохаммедом ас-Самрой. Об этом сообщил специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии, который прислал в нашу редакцию эксклюзивные кадры с данного мероприятия.

Участники заседания обсудили масштаб разрушений и оценили ущерб, причиненный боевиками «Исламского государства»1 (деятельность запрещена в РФ) административному центру и региону в целом. В ходе встречи был разработан план восстановления Дейр-эз-Зора, а также был принят порядок поставок гуманитарной помощи жителям провинции, передает репортер ФАН.

Столица региона была полностью освобождена от оккупации ИГ1 к 3-му ноября этого года. Успешному штурму силами Сирийской арабской армии (САА) предшествовала серия массированных ударов ВКС РФ по инфраструктуре террористической группировки в окрестностях города. Благодаря этой поддержке российской боевой авиации правительственные войска смогли в кратчайший срок прорваться к административному центру, разблокировать ряд районов, несколько лет находившихся в осаде, и выбить отряды ИГИЛ1 из городских кварталов Дейр-эз-Зора.

Вслед за этим развернулась масштабная операция по зачистке западного берега Евфрата. Под прикрытием ВКС РФ этой осенью были взяты ключевые города Меядин, Маадан-Джадид, Абу Кемаль, а также ряд других населенных пунктов. На сегодняшний день кампания завершена — все побережье очищено, и «Исламское государство» прекратило существовать в Сирии в виде квазиобразования, лишившись всех территорий. Представители Генерального штаба ВС России в связи с этим несколько дней назад заявили об успешном завершении операции авиации РФ против ИГ, подчеркнув, что теперь российская сторона сконцентрируется на помощи Сирии в восстановлении мирной жизни.

За время оккупации ИГИЛ данный регион понес колоссальный материальный ущерб. Многие древние памятники и артефакты были разграблены исламистами. При этом боевики нередко вели обстрелы в мирных районах городов, а также устраивали публичные казни гражданских лиц, дабы припугнуть местное население. Кроме того, ряд южных населенных пунктов пострадали в результате бомбардировок ВВС международной коалиции во главе с США. Так, например, Меядин подвергся многочисленным массированным ударам, в ходе которых, в частности, использовались запрещенные фосфорные боеприпасы.

1 Организация запрещена на территории РФ.