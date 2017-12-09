Сторонники Саакашвили пытаются установить палаточный городок у изолятора СБУ

Киев, 9 декабря. Более 100 сторонников Саакашвили пытались установить палатку у здания СИЗО СБУ, куда накануне вечером доставили задержанного бывшего президента Грузии и главу Одесской области Михаил Саакашвили.

Всю ночь сторонники Саакашвили выкрикивали лозунги в его поддержку. Активисты перекрыли проезжую часть подожженными бочками и снимали происходящее на видео и пытались установить палаточный городок, однако этого не допустили правоохранители. Полицейские применили слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу.

Утром активисты перекрыли проезд в СИЗО, полиции пришлось стянуть силы и разблокировать изолятор, к которому подъехали несколько автобусов с бойцами Нацгвардии.

Ранее стало известно, что Саакашвили был задержан правоохранителями в квартире бывшего главы Нацполиции Луганской области Юрия Покиньбороды.