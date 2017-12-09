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Сторонники Саакашвили пытаются установить палаточный городок у изолятора СБУ
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    Сторонники Саакашвили пытаются установить палаточный городок у изолятора СБУ

    12:04  9 Декабря 2017  /обновлено: 12:04  09 Декабря 2017
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    Сторонники Саакашвили пытаются установить палаточный городок у изолятора СБУ

    Киев, 9 декабря. Более 100 сторонников Саакашвили пытались установить палатку у здания СИЗО СБУ, куда накануне вечером доставили задержанного бывшего президента Грузии и главу Одесской области Михаил Саакашвили.

    Всю ночь сторонники Саакашвили выкрикивали лозунги в его поддержку. Активисты перекрыли проезжую часть подожженными бочками и снимали происходящее на видео и пытались установить палаточный городок, однако этого не допустили правоохранители. Полицейские применили слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу.

    Утром активисты перекрыли проезд в СИЗО, полиции пришлось стянуть силы и разблокировать изолятор, к которому подъехали несколько автобусов с бойцами Нацгвардии.

    Ранее стало известно, что Саакашвили был задержан правоохранителями в квартире бывшего главы Нацполиции Луганской области Юрия Покиньбороды.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #украина #саакашвили #сбу #сизо
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