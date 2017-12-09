Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Названо время и место прощания с Броневым
Общество
Названо время и место прощания с Броневым
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Названо время и место прощания с Броневым

    11:46  9 Декабря 2017
    55

    Названо время и место прощания с Броневым

    Москва, 9 декабря. Прощание с Леонидом Броневым пройдет в понедельник в Большом зале «Ленкома».

    Об этом РИА Новости сообщил директор московского театра, в котором работал народный артист СССР, Марк Варшавер.

    11 декабря, в понедельник, в 11 часов утра в Большом зале театра «Ленком» пройдет гражданская панихида.

    Место похорон пока не определено. 

    «Театр просит Новодевичье кладбище», — сказал Варшавер.

    Ранее сообщалось, что народный артист СССР Леонид Броневой скончался в субботу в 7.30 утра. Актеру было 88 лет.

    Автор: Юлия Кошкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #смерть #ленком #броневой
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть