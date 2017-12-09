Названо время и место прощания с Броневым
Москва, 9 декабря. Прощание с Леонидом Броневым пройдет в понедельник в Большом зале «Ленкома».
Об этом РИА Новости сообщил директор московского театра, в котором работал народный артист СССР, Марк Варшавер.
11 декабря, в понедельник, в 11 часов утра в Большом зале театра «Ленком» пройдет гражданская панихида.
Место похорон пока не определено.
«Театр просит Новодевичье кладбище», — сказал Варшавер.
Ранее сообщалось, что народный артист СССР Леонид Броневой скончался в субботу в 7.30 утра. Актеру было 88 лет.
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