Названо время и место прощания с Броневым

Москва, 9 декабря. Прощание с Леонидом Броневым пройдет в понедельник в Большом зале «Ленкома».

Об этом РИА Новости сообщил директор московского театра, в котором работал народный артист СССР, Марк Варшавер.

11 декабря, в понедельник, в 11 часов утра в Большом зале театра «Ленком» пройдет гражданская панихида.

Место похорон пока не определено.

«Театр просит Новодевичье кладбище», — сказал Варшавер.

Ранее сообщалось, что народный артист СССР Леонид Броневой скончался в субботу в 7.30 утра. Актеру было 88 лет.