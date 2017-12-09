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В окружении Броневого рассказали о последних днях его жизни
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    В окружении Броневого рассказали о последних днях его жизни

    14:56  9 Декабря 2017  /обновлено: 14:56  09 Декабря 2017
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    В окружении Броневого рассказали о последних днях его жизни

    Москва, 9 декабря. Леонид Броневой скончался в возрасте 88 лет в субботу. Окружение актера вспоминает о нем как о хорошем и добром человеке.

    Водитель Броневого рассказал о последних днях жизни артиста. По его словам, последнее выступление Броневого состоялось месяц назад. Тогда он почувствовал себя плохо.

    «От старости (скончался). Сердце у него было крепкое, по показаниям врачей. 3 ноября он отыграл в спектакле, и на этом все закончилось. Ему стало плохо, 9 ноября его госпитализировали. Месяц он пролежал там. Скончался сегодня в 7.30», — рассказал «Рен ТВ» водитель.

    Соседка Броневого назвала его гениальным актером и очень отзывчивым человеком. По ее словам, артист был очень мудрым.

    Ранее сообщалось, что Леонид Броневой скончался утром 9 декабря на 89-м году жизни после тяжелой болезни. В театре «Ленком» сообщили, что прощание с артистом состоится 11 декабря.

    Автор: Катерина Михайлиди
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