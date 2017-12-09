Пятнадцатилетний актер сбежал из Москвы в Кемерово

Кемерово, 9 декабря. Пятнадцатилетний подросток, который снимается в сериалах и рекламе, сбежал из Москвы к матери, которая живет в Кемерово.

Подросток, которому 15 лет, жил в Москве со своим отцом, но решил сбежать к матери, которая проживает в Кузбассе. Отец мальчика подал заявление в полицию, и ребенка объявили в розыск. Подросток решил уехать к маме в Кемерово и не предупредил отца, сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на информацию, которую предоставил сотрудник транспортной полиции. Мать не могла дозвониться до сына, переживала, и тогда сотрудники транспортной полиции сопроводили ребенка, сев в поезд в городе Топки.

Напомним, семейная пара из Кемеровской области предстанет перед судом за убийство двух подростков, которые были взяты под опеку.