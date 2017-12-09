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Пятнадцатилетний актер сбежал из Москвы в Кемерово
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    Пятнадцатилетний актер сбежал из Москвы в Кемерово

    11:46  9 Декабря 2017  /обновлено: 11:46  09 Декабря 2017
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    Пятнадцатилетний актер сбежал из Москвы в Кемерово

    Кемерово, 9 декабря. Пятнадцатилетний подросток, который снимается в сериалах и рекламе, сбежал из Москвы к матери, которая живет в Кемерово.

    Подросток, которому 15 лет, жил в Москве со своим отцом, но решил сбежать к матери, которая проживает в Кузбассе. Отец мальчика подал заявление в полицию, и ребенка объявили в розыск. Подросток решил уехать к маме в Кемерово и не предупредил отца, сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на информацию, которую предоставил сотрудник транспортной полиции. Мать не могла дозвониться до сына, переживала, и тогда сотрудники транспортной полиции сопроводили ребенка, сев в поезд в городе Топки.

    Напомним, семейная пара из Кемеровской области предстанет перед судом за убийство двух подростков, которые были взяты под опеку.

    Автор: Дарья Смолина
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    #подросток #кемерово #кемеровская область
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