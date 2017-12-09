Опубликовано видео с места ликвидации боевиков в Ставрополье

Ставрополь, 9 декабря. В Сети появилось видео уничтожения Национальным антитеррористическим комитетом троих боевиков в Ставрополе.

Запись разместил «Телеканал 360».

Ранее сообщалось, что в результате КТО, проведенной в городе в ночь на субботу, были ликвидированы трое боевиков, планировавших теракты. Преступникам было предложено сложить оружие и сдаться, однако они попытались прорвать оцепление и были уничтожены силовиками. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава силовиков нет.