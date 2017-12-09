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Опубликовано видео с места ликвидации боевиков в Ставрополье
Происшествия
Опубликовано видео с места ликвидации боевиков в Ставрополье
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    Опубликовано видео с места ликвидации боевиков в Ставрополье

    11:40  9 Декабря 2017  /обновлено: 11:40  09 Декабря 2017
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    Опубликовано видео с места ликвидации боевиков в Ставрополье

    Ставрополь, 9 декабря. В Сети появилось видео уничтожения Национальным антитеррористическим комитетом троих боевиков в Ставрополе.

    Запись разместил «Телеканал 360».

    Ранее сообщалось, что в результате КТО, проведенной в городе в ночь на субботу, были ликвидированы трое боевиков, планировавших теракты. Преступникам было предложено сложить оружие и сдаться, однако они попытались прорвать оцепление и были уничтожены силовиками. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава силовиков нет.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #россия #террористы #ставрополь
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