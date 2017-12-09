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Украина
Саакашвили объявил бессрочную голодовку в СИЗО
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    Саакашвили объявил бессрочную голодовку в СИЗО

    11:43  9 Декабря 2017  /обновлено: 11:43  09 Декабря 2017
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    Саакашвили объявил бессрочную голодовку в СИЗО

    Киев, 9 декабря. Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили объявил о начале голодовки, сообщил его адвокат Руслан Чернолуцкий.

    Напомним, что в ночь на субботу сотрудники полиции задержали бывшего губернатора Одесской области в Киеве. В данный момент он находится в СИЗО. Прокуроры ходатайствуют о помещении Саакашвили под домашний арест с ношением электронного браслета.

    По словам замглавы партии «Блок Петра Порошенко» Алексея Гончаренко, дело Саакашвили нужно тщательно расследовать, чтобы затем устроить суд.

    Сам президент Украины Петр Порошенко заявил, что не планирует вмешиваться в расследование дела Михаила Саакашвили.

    Ранее сообщалось, что Саакашвили задержали на квартире бывшего главы Нацполиции Луганской области Юрия Покиньбороды.

    Автор: Дима Оленин
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