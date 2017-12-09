Сирия, 9 декабря. Один из лидеров «Ахрар Аш-Шам» был застрелен в Идлибе. ВС Ирака зачистили от ИГ1 значительные территории вблизи сирийско-иракской границы. ИГ заявило об убийствах американских солдат в САР, Ираке и Афганистане, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: провели несколько успешных боевых вылетов в южной части провинции Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: открыли ответный огонь по позициям боевиков в районе Восточной Гуты Дамаска.

«Исламское государство»1: заявляет об убийстве более сотни военнослужащих США в Сирии, Ираке и Афганистане; утратило порядка 30 населенных пунктов и понесло потери в живой силе на западе Ирака.

«Тахрир Аш-Шам»: противостоит САА на северо-востоке Дамаска.

«Ахрар Аш-Шам»: потеряла одного из лидеров в результате нападения неизвестных боевиков в провинции Идлиб.

Провинция Дамаск

Согласно информации военного источника в сети Twitter (newsyarmouk) на территории оазиса Восточная Гута не прекращаются вооруженные столкновения между правительственной армией и террористическими группировками, выступающими за свержение законного президента Башара Асада. Как передает Twitter-канал, в ответ на очередные обстрелы со стороны боевиков «Джебхат Ан-Нусры»1*** артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) открыли огонь по укрепрайонам исламистов на окраине населенного пункта Сакба. О потерях сторон пока не сообщалось.

Провинция Алеппо

Как передают военные источники AMN, российские ВКС нанесли новую серию авиаударов по военным объектам радикалов антиправительственного альянса «Тахрир Аш-Шам» недалеко от границы между провинциями Алеппо и Идлиб. По предварительным данным, основной целью воздушной атаки ВКС РФ являлась авиабаза Абу Ад-Духур, оккупированная боевиками. В результате как минимум пяти боевых вылетов значительный урон был нанесен военной технике противника. Сообщается, что российские военные самолеты нанесли более ста ударов по огневым позициям, пунктам сборов и военным базам «Джебхат Ан-Нусры». Напомним, армия САР и проправительственные силы ведут наступление на юге Алеппо, одной из ключевых стратегических целей которого является освобождение аэродрома Абу Ад-Духур.

Тем временем турецкие войска продолжают прибывать к границам курдского кантона Африн, передает новостной портал Al Masdar News. Последние два месяца Турция совместно с оппозиционным формированием Сирийская свободная армия (ССА) наращивала военную мощь в северо-западной части Алеппо. Несколько боевых постов были построены вблизи Африна. Ожидается, что в скором времени объединенные силы Турции и ССА вторгнутся на занимаемые курдами территории. Напомним, официальная Анкара признает курдскую Рабочую партию Курдистана (РПК) террористической организацией и опасается, что курды могут угрожать целостности Турецкой Республики. Несмотря на то, что поддержку курдским отрядам оказывают Соединенные Штаты Америки, кантон Африн практически окружен и отрезан от других территорий, подконтрольных курдам, что затрудняет переброску войск.

Провинция Дейр-эз-Зор

Поступила информация о том, что один из командиров поддерживаемых Вашингтоном Сирийских демократических сил**** (SDF) Ясер Аль-Далех перешел на сторону Сирийской арабской армии (САА). Об этом агентству новостей Al Masdar News сообщили несколько проправительственных источников, однако официального подтверждения данная информация пока не получила. Далех был лидером племени «Аль-Бакара», действующего в провинции Дейр-эз-Зор. Напомним, ранее ряды SDF также покинул спикер формирования Талал Сило, бежавший к протурецким исламистам Сирийской свободной армии (ССА).

Между тем подконтрольные «Исламскому государству» интернет-порталы продолжают публиковать сведения об успехах террористической группировки. Так, сообщается о том, что жертвами террористов стали более 110 военнослужащих, принадлежащих к числу армии США. Кроме того, боевики заявляют об уничтожении как минимум десяти танков и другой американской военной техники. Напомним, несмотря на то, что как действующая сила ИГИЛ1 прекратило свое существование в Сирии благодаря поддержке со стороны ВКС РФ, на территории САР пока сохраняются небольшие очаги сопротивления. Кроме того, отряды ИГ также присутствуют на территории Ирака, Афганистана и ряда других государств.

Провинция Идлиб

Новое нападение на лидера вооруженной оппозиции произошло в провинции Идлиб. По сведениям военного источника в Twitter (S_A_Agency), группа неизвестных боевиков застрелила командира антиправительственной организации «Ахрар Аш-Шам» и нескольких его сообщников в населенном пункте Ат-Тах недалеко от столицы региона. Ранее при похожих обстоятельствах пострадали главари формирования «Джебхат Ан-Нусра». Как сообщает информационное агентство Al Masdar News, наиболее вероятно, что за нападениями стоят террористы «спящих ячеек» «Исламского государства». ИГИЛовцам удалось отбить у «Ан-Нусры» значительные территории в соседней провинции Хама. К тому же, террористическая группировка ранее не раз заявляла о своем военном присутствии в Идлибе.

Ирак

Накануне иракская армия начала широкомасштабное наступление в западной части Ирака, атаковав последние находящиеся под контролем «Исламского государства» районы вблизи границы с Сирией. При поддержке ополченческих отрядов «Хашд Аш-Шааби» правительственным вооруженным силам удалось освободить более 30 населенных пунктов, которые находились в оккупации террористов в течение многих лет, были уничтожены не менее 20 радикалов и несколько бронемашин ИГ. Об этом сообщает информационный портал Al Masdar News. Порядка семи тысяч квадратных километров территорий между провинциями Ниневия, Аль-Анбар и Салах Эд-Дин перешли под контроль иракских войск. Таким образом, ИГИЛовцы лишились половины занимаемого района.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)