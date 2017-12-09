Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Названо время и место прощания с Броневым
Украина
Стали известны подробности задержания Саакашвили в Киеве
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Стали известны подробности задержания Саакашвили в Киеве

    11:18  9 Декабря 2017  /обновлено: 11:20  09 Декабря 2017
    98

    Стали известны подробности задержания Саакашвили в Киеве

    Киев, 9 декабря. Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили был задержан сотрудниками правоохранительных органов в квартире бывшего главы Нацполиции Луганской области Юрия Покиньбороды.

    «Я имел по закону (возможность) поехать вместе с Саакашвили в СИЗО, но меня не задержали, составили протокол обыска», — заявил Покиньборода «Украинской правде».

    Он также пояснил, что ему предоставили акт изъятия вещей, однако задерживать не стали.

    По словам Покиньбороды, он не имеет никакого отношения к аресту Михаила Саакашвили. Он также намерен провести собственное расследование дела.

    Напомним, что во вторник сотрудники СБУ пытались задержать Саакашвили в рамках уголовного дела о содействии преступной организации и сокрытии преступной деятельность. Однако сторонники бывшего президента Грузии отстояли его и устроили столкновения с полицией. Сам Саакашвили при этом спрятался в палаточном городке, расположенном у здания Рады в Киеве.

    Ранее сообщалось, что депутат Верховной рады от партии «Самопомощь» Семен Семенченко рассказал, где и как был задержан экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #украина #саакашвили #задержание
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть