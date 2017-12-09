Стали известны подробности задержания Саакашвили в Киеве

Киев, 9 декабря. Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили был задержан сотрудниками правоохранительных органов в квартире бывшего главы Нацполиции Луганской области Юрия Покиньбороды.

«Я имел по закону (возможность) поехать вместе с Саакашвили в СИЗО, но меня не задержали, составили протокол обыска», — заявил Покиньборода «Украинской правде».

Он также пояснил, что ему предоставили акт изъятия вещей, однако задерживать не стали.

По словам Покиньбороды, он не имеет никакого отношения к аресту Михаила Саакашвили. Он также намерен провести собственное расследование дела.

Напомним, что во вторник сотрудники СБУ пытались задержать Саакашвили в рамках уголовного дела о содействии преступной организации и сокрытии преступной деятельность. Однако сторонники бывшего президента Грузии отстояли его и устроили столкновения с полицией. Сам Саакашвили при этом спрятался в палаточном городке, расположенном у здания Рады в Киеве.

Ранее сообщалось, что депутат Верховной рады от партии «Самопомощь» Семен Семенченко рассказал, где и как был задержан экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.