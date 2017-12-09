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Россия доставила гумпомощь жителям провинций Алеппо, Латакия и Дейр-эз-Зор в Сирии
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    Россия доставила гумпомощь жителям провинций Алеппо, Латакия и Дейр-эз-Зор в Сирии

    11:09  9 Декабря 2017  /обновлено: 11:09  09 Декабря 2017
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    Россия доставила гумпомощь жителям провинций Алеппо, Латакия и Дейр-эз-Зор в Сирии

    Москва, 9 декабря. В пятницу Центр по примирению враждующих сторон в Сирии провел три гуманитарные акции в провинциях Алеппо, Латакия и Дейр-эз-Зор.

    Местным жителям доставили продовольствие, общий груз доставленных продуктов составляет 5,1 тонны. Также 27 людям была оказана медицинская помощь, сообщается в бюллетени Центра.

    Кроме того, отмечается, что в течение последних суток было подписано соглашение, согласно которому к режиму прекращению боевых действий присоединился населенный пункт провинции Алеппо Бурдж-Иззави. Таким образом, общее число населенных пунктов, где действует режим, увеличилось до 2303.

    Россия доставила гумпомощь жителям провинций Алеппо, Латакия и Дейр-эз-Зор в Сирии

    Напомним, согласно решению, заключенному в Астане Россией, Ираном и Турцией, с начала мая в Сирии создаются четыре зоны деэскалации конфликта. В настоящее время действуют три таких зоны: на юго-западе Сирии, в Восточной Гуте (пригород Дамаска) и в районе города Хомс. Четвертая зона должна появиться на территории провинция Идлиб и части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама.

    Ранее сообщалось о том, что российские саперы продолжают работу по разминированию освобожденных от террористов населенных пунктов в провинции Дейр-эз-Зор. По последним данным Минобороны РФ, сейчас в Сирии прошли проверку более 14 тысяч километров автомобильных дорог, более 17 тысяч зданий и сооружений. При этом было уничтожено больше 100 тысяч взрывоопасных предметов и более 30 тысяч самодельных взрывных устройств.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #гуманитарная помощь
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