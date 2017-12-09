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Правила прохождения техосмотра в России ужесточат с 2018 года
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    Правила прохождения техосмотра в России ужесточат с 2018 года

    10:51  9 Декабря 2017  /обновлено: 10:51  09 Декабря 2017
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    Правила прохождения техосмотра в России ужесточат с 2018 года

    Москва, 9 декабря. Новые правила прохождения технического осмотра автомобилей могут начать действовать в России с 1 января 2018 года, сообщает Министерство экономического развития РФ.

    Поправки в действующее законодательство уже были подготовлены, планируется, что они будут приняты в декабре этого года. Среди нововведений, в частности, фото- и видеофиксация процедуры диагностики. В ведомстве отмечают, что это не повысит стоимость техосмотра.

    Кроме того, предлагается штрафовать водителей, не прошедших техосмотр, на 800 рублей каждый раз при выявлении нарушения. В свою очередь Роспотребнадзор будет контролировать проверку каждого автомобиля.

    Правила прохождения техосмотра в России ужесточат с 2018 года

    Ранее в Минэкономразвитии уже сообщали, что причинами для таких поправок является целый комплекс проблем. В частности, в настоящее время большая часть диагностических карт выдается автовладельцам без фактического проведения техосмотра. При этом механизмы привлечения к ответственности за фальсификацию диагностических карт транспортных средств в действующем законодательстве не прописаны.

    Напомним, накануне сообщалось, что в Минэкономразвитии предлагают также ввести уголовную ответственность за внесение недостоверных сведений в автоматизированную информационную систему (АИС) МВД.

    Автор: Алексей Громов
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    #минэкономразвития #техосмотр
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