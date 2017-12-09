Сирия: РФ и Турция зафиксировали нарушения перемирия в провинциях Алеппо, Дамаск и Хомс

Москва, 9 декабря. За последние сутки российское представительство совместной российско-турецкой миссии по нарушением режима перемирия в Сирии зафиксировало шесть подобных случаев, турецкая — три нарушения, говорится в бюллетене Минобороны России.

В частности, пять нарушений были зафиксированы на территории сирийского города Алеппо, еще одно — в Хомсе. Турецкая сторона сообщает о трех случаях стрельбы в провинции Дамаск, отмечается в сообщении.

По информации Минобороны РФ, стрельба в основном велась из стрелкового вооружения. Большинство случаев нарушения были зафиксированы в районах, находящихся под контролем террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1, деятельность которой запрещена в России.

Ранее сообщалось, что министерство обороны России сообщило о шести нарушениях режима перемирия в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.