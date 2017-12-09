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Сирия: РФ и Турция зафиксировали нарушения перемирия в провинциях Алеппо, Дамаск и Хомс
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    Сирия: РФ и Турция зафиксировали нарушения перемирия в провинциях Алеппо, Дамаск и Хомс

    10:52  9 Декабря 2017  /обновлено: 10:52  09 Декабря 2017
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    Сирия: РФ и Турция зафиксировали нарушения перемирия в провинциях Алеппо, Дамаск и Хомс

    Москва, 9 декабря. За последние сутки российское представительство совместной российско-турецкой миссии по нарушением режима перемирия в Сирии зафиксировало шесть подобных случаев, турецкая — три нарушения, говорится в бюллетене Минобороны России.

    В частности, пять нарушений были зафиксированы на территории сирийского города Алеппо, еще одно — в Хомсе. Турецкая сторона сообщает о трех случаях стрельбы в провинции Дамаск, отмечается в сообщении.

    По информации Минобороны РФ, стрельба в основном велась из стрелкового вооружения. Большинство случаев нарушения были зафиксированы в районах, находящихся под контролем террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1, деятельность которой запрещена в России.

    Ранее сообщалось, что министерство обороны России сообщило о шести нарушениях режима перемирия в Сирии.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #хомс
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