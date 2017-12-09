Украинские «гастарбайтеры» признались, что нарушают закон ради работы в России

Москва, 9 декабря. Немецкое издание Deutsche Welle опубликовало статью о том, как украинские граждане приезжают в Россию на заработки. Украинца рассказали, что ради этого им приходится нарушать закон.

В материале приводится статистику, согласно которой граждане Украины остаются самой многочисленной группой среди иностранцев, находящихся на территории России. На 1 октября 2017 года в РФ пребывали 2,33 млн украинцев.

Граждане Украины, приезжающие на заработки в Россию, признались, что им приходится нарушать закон, чтобы не ездить на родину каждые три месяца, как предписывает российское законодательство, либо пытаться решить вопрос с регистрацией нелегально.

Автор статьи признает, что западные СМИ долгое время выставляли Россию «агрессором», а Украину – жертвой. Но, несмотря на массированную пропаганду, украинцы по-прежнему предпочитают ездить на заработки в Россию, а не в Европу. Очевидно, что многие украинцы по-прежнему не слишком доверяют пропаганде и относятся к русским достаточно хорошо, подводит итог издание.