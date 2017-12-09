Экс-ведущая Fox News рассказала, как «отшила» Трампа

Вашингтон, 9 декабря. Бывшая ведущая американского телеканала Fox News Джульет Хадди рассказала американским СМИ о том, как президент США Дональд Трамп 10 лет назад попытался поцеловать ее.

По словам телеведущей, однажды нынешний американский президент пригласил ее на ланч в Trump Tower, а после него, прощаясь с Хадди у лифта, неожиданно наклонился и попытался поцеловать ее в губы, а не в щеку.

«Это был странный момент. После того случая он не пытался сделать что-то еще, а я не оставалась в его компании одна», — сообщила Хадди, отметив, что не была оскорблена поступком Трампа, но очень ему удивилась.

Телеведущая добавила, что после произошедшего долго сомневалась, правильно ли поняла, что имел в виду Трамп. В свою очередь сам нынешний американский лидер однажды в эфире Fox News, по словам Хадди, пошутил, что «приставал к ней, но она его отшила».

За последнее время против многих публичных фигур были выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах. Одним из самых громких стало дело голливудского продюсера Харви Вайнштейна, который на фоне разгоревшегося скандала добровольно покинул Гильдию режиссеров США. Кроме того, журнал Time на этой неделе назвал «Человеком года» участников движения против сексуального насилия, объединившихся в Сети под хэштегом #MeToo.