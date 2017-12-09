Клинцевич о возможных санкциях США: Закончится для американцев плачевно

Москва, 9 декабря. Первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал информацию о возможном введении новых антироссийских санкций со стороны США из-за «нарушения Договора о ракетах средней и малой дальности».

«Ложь и клевета — это стало нормой с точки зрения той международной политики, которую проводят США. Если мы в чем-то друг друга обвиняем, то не должны быть голословными», — заявил Клинцевич в интервью RT.

По словам сенатора, за время существования предыдущих санкций Россия успела укрепить свои позиции. Новые возможные ограничения встретят соответствующий ответ Москвы, подчеркнул Клинцевич.

«Если они введут санкции, то, конечно, будут некие сложности, но это ничего не поменяет, а в конечном итоге закончится для американцев плачевно», — сказал он.

Сенатор также напомнил, что на сегодняшний день Россия укрепила военную, дипломатическую, продовольственную и политическую безопасность. Способы решения новых проблем будут обязательно найдены, уверен Клинцевич.

Ранее сообщалось, что Белый дом намерен ввести против России новые санкции из-за обвинений в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом со ссылкой на источник в администрации президента США сообщает Politico.