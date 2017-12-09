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Клинцевич о возможных санкциях США: Закончится для американцев плачевно
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    Клинцевич о возможных санкциях США: Закончится для американцев плачевно

    10:41  9 Декабря 2017  /обновлено: 10:41  09 Декабря 2017
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    Клинцевич о возможных санкциях США: Закончится для американцев плачевно

    Москва, 9 декабря. Первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал информацию о возможном введении новых антироссийских санкций со стороны США из-за «нарушения Договора о ракетах средней и малой дальности».

    «Ложь и клевета — это стало нормой с точки зрения той международной политики, которую проводят США. Если мы в чем-то друг друга обвиняем, то не должны быть голословными», — заявил Клинцевич в интервью RT.

    По словам сенатора, за время существования предыдущих санкций Россия успела укрепить свои позиции. Новые возможные ограничения встретят соответствующий ответ Москвы, подчеркнул Клинцевич.

    Клинцевич о возможных санкциях США: Закончится для американцев плачевно

    «Если они введут санкции, то, конечно, будут некие сложности, но это ничего не поменяет, а в конечном итоге закончится для американцев плачевно», — сказал он.

    Сенатор также напомнил, что на сегодняшний день Россия укрепила военную, дипломатическую, продовольственную и политическую безопасность. Способы решения новых проблем будут обязательно найдены, уверен Клинцевич.

    Ранее сообщалось, что  Белый дом намерен ввести против России новые санкции из-за обвинений в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом со ссылкой на источник в администрации президента США сообщает Politico.

    Автор: Алексей Громов
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    #санкции #россия #сша #клинцевич
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