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Российские военные рассказали о ходе поисков подлодки «Сан-Хуан»
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    Российские военные рассказали о ходе поисков подлодки «Сан-Хуан»

    10:19  9 Декабря 2017  /обновлено: 10:19  09 Декабря 2017
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    Российские военные рассказали о ходе поисков подлодки «Сан-Хуан»

    Москва, 9 декабря. Российские эксперты ВМФ пять раз производили погружение аппарата «Пантера плюс» в районе поиска пропавшей подводной лодки «Сан-Хуан» ВМС Аргентины. Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

    «Специалисты ВМФ России, используя улучшение гидрометеоусловий в районе поиска подводной лодки «Сан Хуан» ВМС Аргентины, за сутки обследовали еще несколько точек аномалий рельефа дна на глубинах от 135 до 1050 метров», — отмечается в сообщении.

    В результате российским специалистам удалось обнаружить еще один корпус затонувшего рыболовного траулера. Работа в районе поиска продолжаются даже при волнениях на море.

    Российские военные рассказали о ходе поисков подлодки «Сан-Хуан»

    Отметим, что всего ВМФ РФ провело 12 полных погружений подводного аппарата «Пантера Плюс» на глубину от 125 до 1,05 тысячи метров с целью обследования рельефа дна, добавили в сообщении.

    Напомним, что аргентинские военно-морские силы ищут пропавшую аргентинскую подлодку «Сан-Хуан» ищут в двух новых районах. О продолжении поисковых работ рассказал официальных представитель ВМС страны Энрике Бальби.

    Как отмечал «Инфореактор», Российское судно «Янтарь» прибыло в Аргентину для поисков затонувшей подлодки.

    Автор: Дима Оленин
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    #минобороны #аргентина #вмф рф #сан-хуан
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