Российские военные рассказали о ходе поисков подлодки «Сан-Хуан»

Москва, 9 декабря. Российские эксперты ВМФ пять раз производили погружение аппарата «Пантера плюс» в районе поиска пропавшей подводной лодки «Сан-Хуан» ВМС Аргентины. Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

«Специалисты ВМФ России, используя улучшение гидрометеоусловий в районе поиска подводной лодки «Сан Хуан» ВМС Аргентины, за сутки обследовали еще несколько точек аномалий рельефа дна на глубинах от 135 до 1050 метров», — отмечается в сообщении.

В результате российским специалистам удалось обнаружить еще один корпус затонувшего рыболовного траулера. Работа в районе поиска продолжаются даже при волнениях на море.

Отметим, что всего ВМФ РФ провело 12 полных погружений подводного аппарата «Пантера Плюс» на глубину от 125 до 1,05 тысячи метров с целью обследования рельефа дна, добавили в сообщении.

Напомним, что аргентинские военно-морские силы ищут пропавшую аргентинскую подлодку «Сан-Хуан» ищут в двух новых районах. О продолжении поисковых работ рассказал официальных представитель ВМС страны Энрике Бальби.

Как отмечал «Инфореактор», Российское судно «Янтарь» прибыло в Аргентину для поисков затонувшей подлодки.