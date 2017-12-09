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СМИ рассказали, как Россия ответила на газовую экспансию США в Европе
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    СМИ рассказали, как Россия ответила на газовую экспансию США в Европе

    13:51  9 Декабря 2017  /обновлено: 13:51  09 Декабря 2017
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    Зарубежные СМИ рассказали, как Россия ответила на газовую экспансию США в Европе

    Москва, 9 декабря. Немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten увидело связь между запуском самого крупного в России производства по сжижению природного газа и стремлением американских производителей увеличить свое присутствие на газовом рынке Европы. В материале DWN речь идет о начале производства российской компанией «Новатэк» СПГ на одном из самых крупных российских предприятий в поселке Сабетт на полуострове Ямал, которое, по мнению автора стало прямым ответом США со стороны РФ.

    Как говорится в статье, завод в Сабетте должен увеличить долю России на мировом рынке сжиженного природного газа. Отмечается, что совместные инвестиции «Новатэк» и французских и китайских партнеров компании составили 27 миллиардов долларов. Построенные установки для сжижения газа должны вырабатывать порядка 16,5 миллионов тонн СПГ ежегодно, а развозить по всему миру произведенный СПГ должны 15 танкеров, пишет RT.

    Зарубежные СМИ рассказали, как Россия ответила на газовую экспансию США в Европе

    Проект «Новатэк» DWN назвало прямым ответом РФ на экспансию американских производителей в Европе. 

    «Активные действия России в сфере СПГ — это прямой ответ на стремление американских производителей увеличить свою долю на европейском газовом рынке», — считают немецкие журналисты.

    Напомним, накануне, 8 декабря, на совещании президента РФ Владимира Путина во время его визита на завод «Ямал СПГ» был озвучен тезис о том, что Россия должна стать мировым лидером по поставкам сжиженного природного газа.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сша #европа #спг
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