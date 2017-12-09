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Украина
Семенченко рассказал, как был задержан Саакашвили
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    Семенченко рассказал, как был задержан Саакашвили

    10:04  9 Декабря 2017  /обновлено: 10:04  09 Декабря 2017
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    Семенченко рассказал, где был задержан Саакашвили

    Киев, 9 декабря. Бывший президент Грузии и глава Одесской области Михаил Саакашвили был задержан в Киеве, сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко. Депутат Верховной рады от партии «Самопомощь» и бывший командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко рассказал, где и как был задержан экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, а также опроверг сообщения о штурме лагеря возле Верховной Рады Украины.

    «Информация о штурме лагеря возле Верховной Рады не соответствует действительности. Михаила Саакашвили задержали не в лагере. Насколько мне известно, это произошло на квартире у одного из сторонников «Движения новых сил». Помощь лагеря в ВР сейчас не нужна. Здесь все хорошо. Люди собираются у киевского управления СБУ по адресу Аскольдов переулок, 3. Метро Арсенальная», — написал Семен Семенченко в своем Facebook.

    Напомним, 8 декабря бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили задержали в Киеве. После его задержания сторонники политика попытались штурмом взять здание СБУ. Генеральная прокуратура Украины настаивает на домашнем аресте Саакашвили.

    Ранее сообщалось, что Саакашвили из СИЗО призвал украинцев на митинг против Порошенко.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #украина #саакашвили #задержание
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