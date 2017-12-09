Семенченко рассказал, как был задержан Саакашвили

Киев, 9 декабря. Бывший президент Грузии и глава Одесской области Михаил Саакашвили был задержан в Киеве, сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко. Депутат Верховной рады от партии «Самопомощь» и бывший командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко рассказал, где и как был задержан экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, а также опроверг сообщения о штурме лагеря возле Верховной Рады Украины.

«Информация о штурме лагеря возле Верховной Рады не соответствует действительности. Михаила Саакашвили задержали не в лагере. Насколько мне известно, это произошло на квартире у одного из сторонников «Движения новых сил». Помощь лагеря в ВР сейчас не нужна. Здесь все хорошо. Люди собираются у киевского управления СБУ по адресу Аскольдов переулок, 3. Метро Арсенальная», — написал Семен Семенченко в своем Facebook.

Напомним, 8 декабря бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили задержали в Киеве. После его задержания сторонники политика попытались штурмом взять здание СБУ. Генеральная прокуратура Украины настаивает на домашнем аресте Саакашвили.

Ранее сообщалось, что Саакашвили из СИЗО призвал украинцев на митинг против Порошенко.