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Число погибших в ДТП в Якутии возросло до девяти
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    Число погибших в ДТП в Якутии возросло до девяти

    9:44  9 Декабря 2017  /обновлено: 9:44  09 Декабря 2017
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    Число погибших в ДТП в Якутии возросло до девяти

    Якутск, 9 декабря. В результате столкновения микроавтобуса с грузовым автомобилем в Мегино-Кангаласском районе Якутии погибли девять человек. В Таттинском районе республики объявлен траур. Ранее сообщалось о пяти жертвах ДТП.

    Авария произошла вечером в пятницу на федеральной автодороге «Колыма» в 16 километрах от поселка Нижний Бестях. Микроавтобус УАЗ, ехавший в село Ытык-Кюель, столкнулся с грузовиком КамАЗ, следовавшим навстречу. В результате столкновения автомобили загорелись. Девять человек погибли, среди них – двухлетний ребенок. Еще трое человек пострадали, пишет РИА Новости.

    По факту ДТП возбуждены два уголовных дела: по статьям «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «нарушение правил дорожного движения». В Таттинском районе объявлен трехдневный траур по погибшим. В районной администрации сообщили, что в настоящее время составлен предварительный список пострадавших в аварии, однако опознавание пока не проводилось. Оно состоится после проведения экспертизы.

    Автор: Алексей Громов
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    #дтп #якутия
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