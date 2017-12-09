Число погибших в ДТП в Якутии возросло до девяти

Якутск, 9 декабря. В результате столкновения микроавтобуса с грузовым автомобилем в Мегино-Кангаласском районе Якутии погибли девять человек. В Таттинском районе республики объявлен траур. Ранее сообщалось о пяти жертвах ДТП.

Авария произошла вечером в пятницу на федеральной автодороге «Колыма» в 16 километрах от поселка Нижний Бестях. Микроавтобус УАЗ, ехавший в село Ытык-Кюель, столкнулся с грузовиком КамАЗ, следовавшим навстречу. В результате столкновения автомобили загорелись. Девять человек погибли, среди них – двухлетний ребенок. Еще трое человек пострадали, пишет РИА Новости.

По факту ДТП возбуждены два уголовных дела: по статьям «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «нарушение правил дорожного движения». В Таттинском районе объявлен трехдневный траур по погибшим. В районной администрации сообщили, что в настоящее время составлен предварительный список пострадавших в аварии, однако опознавание пока не проводилось. Оно состоится после проведения экспертизы.