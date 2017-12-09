Apple планирует купить Shazam за $401 млн
Москва, 9 декабря. Американская компания Apple ведет переговоры по приобретению популярного сервиса по распознаванию музыки Shazam.
По информации издания TechCrunch, соглашение между компаниями может быть подписано уже на этой неделе. Официально о нем объявят в понедельник, 11 декабря. По неподтвержденной информации, сервис Shazam обойдется Apple в 400 миллионов долларов, а то и больше.
В прошлом году представители Shazam сообщили, что мобильное приложение скачало более миллиарда юзеров со всего мира.
Sources: Apple is acquiring music recognition app Shazam https://t.co/OGyVxihkl0 by @ingridlunden @Katie_Roof— TechCrunch (@TechCrunch) December 8, 2017
Shazam — это бесплатный проект, который помогает пользователям определить название той или иной песни, играющий в данный момент. Приложение разработано для операционных систем Mac OS, Windows 8 и Windows RT.
В ноябре 2016 года Shazam стал официальным партнером команды «Манор», выступающей на гонках «Формулы-1».