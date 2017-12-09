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Apple планирует купить Shazam за $401 млн
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    Apple планирует купить Shazam за $401 млн

    10:02  9 Декабря 2017  /обновлено: 10:02  09 Декабря 2017
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    Apple планирует купить Shazam за $401 млн

    Москва, 9 декабря. Американская компания Apple ведет переговоры по приобретению популярного сервиса по распознаванию музыки Shazam.

    По информации издания TechCrunch, соглашение между компаниями может быть подписано уже на этой неделе. Официально о нем объявят в понедельник, 11 декабря. По неподтвержденной информации, сервис Shazam обойдется Apple в 400 миллионов долларов, а то и больше.

    В прошлом году представители Shazam сообщили, что мобильное приложение скачало более миллиарда юзеров со всего мира.

    Shazam — это бесплатный проект, который помогает пользователям определить название той или иной песни, играющий в данный момент. Приложение разработано для операционных систем Mac OS, Windows 8 и Windows RT.

    В ноябре 2016 года Shazam стал официальным партнером команды «Манор», выступающей на гонках «Формулы-1».

    Автор: Дима Оленин
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    #apple #shazam
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