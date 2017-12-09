Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Скончался народный артист СССР Леонид Броневой
Общество
Путин поделился секретом хорошей физической формы
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин поделился секретом хорошей физической формы

    10:00  9 Декабря 2017
    44

    Путин поделился секретом хорошей физической формы

    Москва, 9 декабря. Накануне на встрече с сотрудниками завода «Ямал СПГ» президент России Владимир Путин поделился секретом, как поддерживать себя в хорошей физической форме.

    По его словам, для тонуса необходимо постоянно находиться в движении, в остальном себя сильно ограничивать не нужно.  

    «Все можно, только в меру. Да, и движение нужно постоянное», — приводит его слова РИА Новости.

    Сотрудники завода предложили президенту немного отдохнуть и покататься вместе с ними на коньках, однако Путин, отметив, что на улице было слишком холодно, отказался, посоветовав работникам аккуратнее относиться к своему здоровью.

    Путин поделился секретом хорошей физической формы

    Кроме того, президент России рассказал, что его любимыми зимними видами спорта являются хоккей и горные лыжи, а на коньках он научился стоять совсем недавно.

    Напомним, также на этой неделе Владимир Путин сообщил, что примет участие в выборах президента РФ весной 2018 года в качестве кандидата. Такое заявление он сделал во время встречи с сотрудниками автозавода ГАЗ в Нижнем Новгороде 6 декабря. Ранее сообщалось, что 70% российской молодежи готовы отдать свой голос за Путина на выборах. 

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #спорт #ямал спг
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть