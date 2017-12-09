Путин поделился секретом хорошей физической формы

Москва, 9 декабря. Накануне на встрече с сотрудниками завода «Ямал СПГ» президент России Владимир Путин поделился секретом, как поддерживать себя в хорошей физической форме.

По его словам, для тонуса необходимо постоянно находиться в движении, в остальном себя сильно ограничивать не нужно.

«Все можно, только в меру. Да, и движение нужно постоянное», — приводит его слова РИА Новости.

Сотрудники завода предложили президенту немного отдохнуть и покататься вместе с ними на коньках, однако Путин, отметив, что на улице было слишком холодно, отказался, посоветовав работникам аккуратнее относиться к своему здоровью.

Кроме того, президент России рассказал, что его любимыми зимними видами спорта являются хоккей и горные лыжи, а на коньках он научился стоять совсем недавно.

Напомним, также на этой неделе Владимир Путин сообщил, что примет участие в выборах президента РФ весной 2018 года в качестве кандидата. Такое заявление он сделал во время встречи с сотрудниками автозавода ГАЗ в Нижнем Новгороде 6 декабря. Ранее сообщалось, что 70% российской молодежи готовы отдать свой голос за Путина на выборах.