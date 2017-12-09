Данные участников акций Навального слили в Сеть прямо перед митингом в Новокузнецке

Новокузнецк, 9 декабря. Пользователи социальных сетей предупреждают об опасности присутствия на митингах блогера Алексея Навального: данные об участниках быстро сливают в Сеть, а на улице стоят сильные холода.

Напомним, что в субботу, 9 декабря, в Новокузнецке ожидается очередная акция Навального. По информации Nation News, данные участников прошедшего в Кемеровской области митинга Навального уже «слили» в Сеть. В частности, портал Jesuismaidan опубликовал всю подробную информацию по последователям блогера. На сайте можно найти их имена, фамилии, фотографии и даже ссылки на страницы в соцсетях.

Отмечается также, что многие из сторонников Навального в Новокузнецке еще не достигли совершеннолетия. Ребята не знают, чем заняться в выходные: сходить на митинг Навального или на концерт популярного рэпера Face.

Однако даже самые ярые последователи блогера не особо спешат посетить демонстрацию. Мало того, что есть риск оказаться «звездой» Интернета, так еще и на улице стоят дикие холода. В субботу в Новокузнецке обещают 18 градусов мороза.