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Общество
Данные участников акций Навального слили в Сеть прямо перед митингом в Новокузнецке
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    Данные участников акций Навального слили в Сеть прямо перед митингом в Новокузнецке

    9:32  9 Декабря 2017  /обновлено: 9:34  09 Декабря 2017
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    Данные участников акций Навального слили в Сеть прямо перед митингом в Новокузнецке

    Новокузнецк, 9 декабря. Пользователи социальных сетей предупреждают об опасности присутствия на митингах блогера Алексея Навального: данные об участниках быстро сливают в Сеть, а на улице стоят сильные холода.

    Напомним, что в субботу, 9 декабря, в Новокузнецке ожидается очередная акция Навального. По информации Nation News, данные участников прошедшего в Кемеровской области митинга Навального уже «слили» в Сеть. В частности, портал Jesuismaidan опубликовал всю подробную информацию по последователям блогера. На сайте можно найти их имена, фамилии, фотографии и даже ссылки на страницы в соцсетях.

    Данные участников акций Навального слили в Сеть прямо перед митингом в Новокузнецке

    Отмечается также, что многие из сторонников Навального в Новокузнецке еще не достигли совершеннолетия. Ребята не знают, чем заняться в выходные: сходить на митинг Навального или на концерт популярного рэпера Face.

    Данные участников акций Навального слили в Сеть прямо перед митингом в Новокузнецке

    Однако даже самые ярые последователи блогера не особо спешат посетить демонстрацию. Мало того, что есть риск оказаться «звездой» Интернета, так еще и на улице стоят дикие холода. В субботу в Новокузнецке обещают 18 градусов мороза.

    Данные участников акций Навального слили в Сеть прямо перед митингом в Новокузнецке

    Автор: Алексей Громов
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    #навальный #новокузнецк
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