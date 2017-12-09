Lada Vesta стала второй по популярности машиной в России

Москва, 9 декабря. По итогам ноября самыми популярными авто в России стали Lada Granta, Lada Vesta и Kia Rio.

Согласно подсчетам Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), лидерство на российском авторынке, как и прежде, удерживает «кореец» Kia Rio - было продано 8180 автомобилей (-3% по сравнению с октябрем 2017 года). За ним идут Vesta (8066), впервые попавшая на второе место в рейтинге российских бестселлеров, и Granta (7474, -12%).

Четвертое место в рейтинге и первая строчка среди SUV принадлежит кроссоверу Hyundai Creta (5758, +20%). Пятерку лидеров закрывает седан Hyundai Solaris (5299, -36%).

Во второй пятерке оказались Volkswagen Polo (4906), Renault Duster (4322), Lada Largus (4276), Renault Sandero (3054) и Logan (2995).

Ранее сообщалось, что продажи легковых и коммерческих автомобилей в ноябре выросли в России на 15%.