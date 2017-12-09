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Климкин назвал «уникальной» встречу с Лавровым в Вене
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    Климкин назвал «уникальной» встречу с Лавровым в Вене

    9:22  9 Декабря 2017  /обновлено: 9:22  09 Декабря 2017
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    Климкин назвал «уникальной» встречу с Лавровым в Вене

    Киев, 9 декабря. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал прошедшую встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым, которая состоялась в Вене.

    Глава украинской дипломатии также отметил, что не планирует встречаться с Лавровым в ближайшее время.

    Напомним, что переговоры прошли в четверг, 7 декабря. Их основной темой стал вопрос обмена пленными между Киевом и Донбассом.

    «Это была уникальная встреча, посвященная именно обмену», — приводит слова украинского министра телеканал «112 Украина».

    По его словам, встреча с Сергеем Лавровым прошла в контексте министерской встречи представителей ОБСЕ.

    Климкин назвал «уникальной» встречу с Лавровым в Вене

    Напомним, что украинская сторона инициировала встречу глав МИД в Вене. Россия «сразу же дала согласие». Это был первый контакт Сергея Лаврова и Павла Климкина с 2014 года.

    После встречи Климкин в своем Twitter сообщил, что обмен пленными пройдет в ближайшие недели.

     

    Автор: Дима Оленин
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    #донбасс #украина #лавров #климкин #вена
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