Климкин назвал «уникальной» встречу с Лавровым в Вене

Киев, 9 декабря. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал прошедшую встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым, которая состоялась в Вене.

Глава украинской дипломатии также отметил, что не планирует встречаться с Лавровым в ближайшее время.

Напомним, что переговоры прошли в четверг, 7 декабря. Их основной темой стал вопрос обмена пленными между Киевом и Донбассом.

«Это была уникальная встреча, посвященная именно обмену», — приводит слова украинского министра телеканал «112 Украина».

По его словам, встреча с Сергеем Лавровым прошла в контексте министерской встречи представителей ОБСЕ.

Напомним, что украинская сторона инициировала встречу глав МИД в Вене. Россия «сразу же дала согласие». Это был первый контакт Сергея Лаврова и Павла Климкина с 2014 года.

После встречи Климкин в своем Twitter сообщил, что обмен пленными пройдет в ближайшие недели.