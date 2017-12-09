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«Поставили на колени коммунизм»: Трамп заявил о победе США в двух мировых войнах
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    «Поставили на колени коммунизм»: Трамп заявил о победе США в двух мировых войнах

    9:08  9 Декабря 2017  /обновлено: 9:08  09 Декабря 2017
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    «Поставили на колени коммунизм»: Трамп заявил о победе США в двух мировых войнах

    Вашингтон, 9 декабря. Во время выступления во Флориде в пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что Америка одержала победу в двух мировых войнах и «поставила на колени коммунизм».

    «Мы — нация, которая вырыла Панамский канал, одержала победу в двух мировых войнах, отправила человека на Луну, и поставила на колени коммунизм», — приводит слова Трампа ТАСС.

    Напомним, ранее сообщалось, что в речи перед своими сторонниками во Флориде Трамп перепутал слова «революция» и «откровение», говоря о своем избрании на пост президента США. Напомним, Трамп известен своими речами. Так, как сообщала «Газета.ру», во время визита в Африку в конце сентября он несколько раз упомянул в своем выступлении несуществующую страну «Намбия», а также рассказал, как его друзья уезжают в африканские страны, чтобы разбогатеть.

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #трамп #коммунизм
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