Ликвидированные в Ставрополе боевики планировали теракты

Ставрополь, 9 декабря. Информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК) сообщил подробности контртеррористической операции в Ставрополе.

Ранее сообщалось, что в результате КТО, проведенной в городе в ночь на субботу, были ликвидированы трое боевиков, планировавших теракты.

Как рассказали в НАК, преступникам было предложено сложить оружие и сдаться, однако они попытались прорваться сквозь оцепление и скрыться. В ходе последовавшего огневого контакта трое боевиков были уничтожены силовиками. В доме, где укрывались террористы, произошел взрыв.

В настоящее время на месте происшествия взрывотехники ФСБ, ведется опознание тел преступников.

Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава силовиков нет.