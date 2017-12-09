Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Скончался народный артист СССР Леонид Броневой
Происшествия
Ликвидированные в Ставрополе боевики планировали теракты
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Ликвидированные в Ставрополе боевики планировали теракты

    9:15  9 Декабря 2017  /обновлено: 9:15  09 Декабря 2017
    114

    Ликвидированные в Ставрополе боевики планировали теракты

    Ставрополь, 9 декабря. Информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК) сообщил подробности контртеррористической операции в Ставрополе.

    Ранее сообщалось, что в результате КТО, проведенной в городе в ночь на субботу, были ликвидированы трое боевиков, планировавших теракты.

    Как рассказали в НАК, преступникам было предложено сложить оружие и сдаться, однако они попытались прорваться сквозь оцепление и скрыться. В ходе последовавшего огневого контакта трое боевиков были уничтожены силовиками. В доме, где укрывались террористы, произошел взрыв.

    В настоящее время на месте происшествия взрывотехники ФСБ, ведется опознание тел преступников. 

    Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава силовиков нет.

    Автор: Юлия Кошкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #террористы #ставрополь #задержания #кто
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть